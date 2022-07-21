Tesla küllerinden yeniden doğuyor! Mali rapor açıklandı

Ülkemizde yatırım sürecine giren Tesla, 2022 mali yılını tüm zorluklara rağmen yüksek karlılık oranıyla geçirmeyi başarıyor. Tesla, 2022'nin ikinci yarısında elde ettiği geliri paylaştı.

Tesla 2022'nin ikinci yarısında elde ettiği geliri açıkladı

Hafta başında açıklanan Wall Street ve kitle kaynaklı beklentiler, yaklaşık 16.521 milyar dolar olarak açıklandı. Wall Street beklentilerinden 400 milyon dolar daha yüksek gelir elde eden şirket, hisse başına 2.27 dolar kazanç bildirdi.

Şangay'da bulnan devasa üretim tesisini kapatmak zorunda kalan Tesla, teslimat konusunda beklentilerin altına düştü. Yaklaşık 250.000 teslimatı başarıyla gerçekleştiren şirket, hedeflerinin 50.000 adet altında teslimat yaptı.

Türkiye, elektrikli otomobil dönüşümünde Avrupa'da kaçıncı?

İkinci çeyrekte nakit pozisyonunu 0.8 milyar dolar artıran şirket, toplamda 18.3 milyar dolar nakit rezerv bulunduruyor. İkinci çeyrek mali dönem boyunca zorluklar ile mücadele eden Tesla, etkileyici bir işletme marjı ile yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Konu hakkında açıklama yapan şirket, "2022'nin ikinci çeyreğinde iş konusunda önemli ilerleme kaydettik. Çeyreğin büyük bir bölümünde sınırlı üretim ve Şangay'da kapanma durumu gibi zorluklar ile karşı karşıya kaldık. Buna rağmen 14.6 ile sektördeki en yüksek işletme marjını elde ettik. Tarihimizdeki en yüksek araç üretimini bu dönemde gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Teknoloji