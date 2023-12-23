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Tesla, kapı güvenliği arızasıyla 120 bin aracı geri çağırıyor

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ABD'deki modelleri etkileyen bir kararla Tesla, çarpışma sırasında araç kapılarının açılma riski nedeniyle 120 bin aracını geri çağırıyor. Şirket, yazılım güncellemesiyle kapı güvenliğini artırmayı planlıyor.

Tesla, yeni bir otomobil çağırma kriziyle karşı karşıya kaldı. ABD'deki modelleri etkileyen son karara göre, 120 binden fazla model geri çağrıldı. ABD'li düzenleyicilerin son açıklaması, araç kapılarının kaza sırasında açılma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Tesla, kapı güvenliği arızasıyla 120 bin aracı güncelleyecek

Tesla, çarpışmalar sırasında araç kapılarının açılma riski nedeniyle ABD'deki 120 bin 423 aracını geri çağırıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından duyurulan geri çağırma, Tesla'nın 2 milyonluk önceki çağırma kararını temsil ediyor.

Şirketin mevcut kararı, 2021-2023 yılları arasında üretilen Model S ve X araçlarını etkiliyor. NHTSA'ya göre bu araçlar, yan darbe korumasıyla ilgili federal güvenlik standartlarına uymuyor. Tesla ise kaza sırasında kapıların açılma sorununu ele almak için yazılım güncellemesi sunacağını dile getirdi.

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Geçtiğimiz hafta Tesla, Autopilot sürücü destek sisteminden dolayı 2 milyondan fazla aracı geri çağırdı. Bu, ABD yollarındaki neredeyse tüm Tesla modellerini kapsıyorken, şirketin de en büyük geri çağırması anlamına geliyor.

Otomobil devinin açıklamasına göre güncelleme kapsamında, otonom sürüş sırasında şoförün katılımı artırılacak. Ayrıca otopilotun önemli özelliklerinden biri olan Autosteer varsayılan olarak etkinleştirilecek. Bu güncellemeyle birlikte, otopilot sadece "yardımcı bir sürüş desteği" olarak kullanılacak

Geri çağırma kararına rağmen, araç sahiplerinin herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Tesla, yazılım güncellemesi yoluyla 120 bin modelin kapı güvenliğini artıracağını dile getirdi. Ancak geri çağırmalar, Tesla'nın güvenlik uygulamalarına yönelik açıklarını gözler önüne seriyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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