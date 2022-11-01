Tesla kamyonların etkileyici hızlanmaları kameralara yansıdı!

Elon Musk, Tesla'nın yavaş bir araç üretmeyeceğini defalarca kez söyledi. Şimdiye kadar yollara çıkan Model S, Model 3, Model X ve Model Y ile bunu gösteren Tesla, şimdi ise Semi kamyonlar ile bu iddiayı desteklemeye devam edecek gibi görünüyor.

Tesla Semi 5 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor

Tesla, yollara çıkmaya hazırlanan Semi'nin artık son aşamasında. Yol testleri devam eden elektrikli kamyon birkaç kez görüntülendi. Paylaşılan görüntülere göre oldukça ağır yükler taşımasına rağmen Tesla'nın elektrikli kamyonu oldukça iyi bir şekilde hızlanıyor.

More Tesla semi fun. Round-about Silver Springs. @TSLAFanMtl @DriveTeslaca @ICannot_Enough @WholeMarsBlog @jeremyjudkins_ pic.twitter.com/IrI8ymE7hy — Zanegler (@HinrichsZane) October 30, 2022

Twitter üzerinden paylaşılan görüntülerde Tesla Semi'nin kavşağa yaklaşıp durduğunu hemen ardından ise o büyük cüssesine aldırmadan hızlandığını görüyoruz. Her ne kadar tırın yüklü olup olmadığını bilmesek de bu tür bir hızlanma her türlü koşulda etkileyici olarak nitelendirilebilir. Tesla yaptığı açıklamada Semi'nin yüksüz bir şekilde 100 km/s hıza yaklaşık 5 saniyede çıkabileceğini belirtiyor.

Tesla binlerce aracını geri çağırıyor!

ABD'li elektrikli araç üreticisi, Tesla Semi'lerin tam yük (yaklaşık 37 ton) ile aynı hıza ise 20 saniyede ulaşabileceğini ifade ediyor. Kendi otomobillerimizle kıyasladığımızda bu rakam oldukça yüksek gelebilir ancak standart dizel bir kamyonun aynı hıza ulaşmak için 60 saniyeye ihtiyaç duyduğunu hatırlatmakta fayda var.

Paylaşılan diğer videolarda ise Tesla Semi'nin diğer kamyonları kolay bir şekilde geride bıraktığını görüyoruz. Hız konusu bir kamyon ya da tır için tabi ki en önemli özelliklerden biri olmayabilir ancak bu tür hızlanma becerileri belli koşullarda kamyon sürücülerine büyük avantaj katacaktır.

Tesla Semi passing old school semi. Literally and metaphorically. pic.twitter.com/eDXIdj1jih — Zanegler (@HinrichsZane) October 30, 2022

Hemen her birimizi sol şeritte trafiği tıkayan kamyonlara denk gelmişizdir. Bu tür bir hızlanma böyle durumların sayısını önemli derecede azaltabilir. Böylelikle trafikteki yoğunluğun önüne de geçilebilir.

Tesla'nın planları yolunda giderse elektrikli kamyonlarından birkaç tanesini bu yıl içerisinde yola çıkaracak. Peki siz Tesla'nın elektrikli kamyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.