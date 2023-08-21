Tesla, içeriden kaynaklanan veri sızıntısıyla çalkalanıyor

Elektrikli otomobil dünyasının en güçlü isimlerinden birisi olan Tesla, fenomen CEO'sundan güçlü donanıma sahip araçlarıyla büyük ilgi görüyor. Şirket, başarılarının yanı sıra sorunlarıyla da dönem dönem gündeme geliyor. Son olarak Tesla, veri sızıntısı olayı ile çalkalanıyor.

Tesla, veri sızıntısı olayının içeriden birinden kaynaklandığını söyledi

Tesla, bu yılın başlarında 75 bin 735 kişiyi etkileyen bir veri ihlali yaşadı. İlk olarak Handelsblatt gazetesi, Tesla'dan 100 GB veri sızdırıldığına dair bir haber ortaya attı. Bugün de Tesla, veri sızıntısı yaşandığını kabul etti ve bunun içeriden biri yüzünden gerçekleştiğini söyledi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Verilerin size zarar verebilecek şekilde kötüye kullanıldığına dair kanıt tespit etmemiş olsak da, yine de olanlardan ve aldığımız önlemlerden haberdar olmanızı sağlamak için size bu bildirimi sunuyoruz. Bu yılın başlarında 75.000'den fazla kişiyi etkileyen bir Tesla veri sızıntısı olayına "içeriden birinin yanlış yapması" neden oldu.

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Tesla çalışanlarının yaptığı ilk sızıntı bununla da sınırlı değil. Geçtiğimiz nisan ayında ortaya çıkan bir iddia, "yok artık" dedirten cinstendi. Bilindiği üzere Tesla araçlarında, kullanımı kolaylaştırmak ve deneyimi arttırmak için bir araç içi kamera bulunuyor. Yer alan iddiaya göre özellikle 2019 ile 2022 yılları arasında Tesla çalışanları, arabada kaydedilen görüntüleri çeşitli mecralarda paylaştı.

Yapılan paylaşımda eski bir çalışanın da sözlerine yer veriliyor. İddiaya göre görüntüler sohbet odalarında da paylaşılıyor. Paylaşılan içeriklerde kaza anlarından kişilerin özel anlarına kadar birçok görüntü mevcut. Bu konuda Tesla henüz bir açıklama yayınlamadı. Ancak "Müşteri Gizliliği Bildirimi"nde kamera kayıtlarının anonim kalacağını ve şirketle bağlantılı olmadığı yazıyor.

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