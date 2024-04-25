Tesla, güncellenmiş yeni Model 3 Performance'ı tanıttı. İlk olarak ABD'de siparişe açılan yeni model, daha güçlü motorlar ve sportif yeteneklerle geliyor. İşte yeni güncellemeyle Tesla Model 3 Performance'ın öne çıkan özellikleri ve fiyatı…

Yeni Tesla Model 3 Performance tanıtıldı

Yeni Model 3 Performance, eski modele göre yüzde 22 daha yüksek sürekli güç ve yüzde 32 daha yüksek tepe güç seviyesi sunuyor. Çift motor sistemi toplamda 510 beygir güç üretebiliyor. Araç, 262 km/h azami hıza sahip ve 0'dan 100 km/h hıza sadece 3.1 saniyede ulaşabiliyor.

Otomobilin menzili ise 476 km olarak belirtiliyor. Dış tasarımda yapılan geliştirmeler ile sürtünme katsayısı düşürülerek 0.208 Cd değerine ulaşılmış olarak sunuluyor. Tesla, yeni şasi ile performans odaklı bir yapı sunuyor. Araç, ağırlığı azaltan ve sertliği artıran özel bileşenlerle donatılmış tasarlanıyor.

Tesla Model 3 Performance hakkında yeni sızıntı! İşte özellikleri

Öne çıkan özellikler arasında içi boş damper piston çubuklarına sahip adaptif amortisörler, çok bölümlü stabilizatör çubuğu ve ultra yüksek mukavemetli çelik yaylar yer alıyor. Uyarlanabilir amortisörler, Standart, Spor ve Pist olmak üzere üç moda sahip seçeneklerle karşımıza çıkıyor.

Model 3 Performance, daha sportif tamponlar, yeni bir ön ayırıcı, revize edilmiş bir spoiler ve agresif bir difüzörle geliyor. Bu değişiklikler, aracın sadece daha iyi görünmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda aerodinamiği de geliştiriyor. Tesla, sürüklenmenin yüzde 5 oranında, kaldırma kuvvetinin ise yüzde 36 oranında azaldığını belirtiyor.

İç kısımda, daha derin bir oturma pozisyonuna sahip yenilenmiş spor koltuklar bulunuyor. Akustik camlar ve yalıtım iyileştirilerek kabin daha sessiz hale getiriliyor. Ayrıca, performans modeline özel karbon fiber kaplama ve 17 hoparlörlü ses sistemi de araca entegre edilmiş durumda sunuluyor.

ABD'de siparişe açılan yeni Tesla Model 3 Performance'ın teslimatlarının Mayıs veya Haziran ayları içerisinde başlaması planlanıyor. Otomobilin başlangıç fiyatı ise 52.990 dolar olarak duyuruldu.

Yeni Tesla Model 3 Performance hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikler ve tasarım açısından beklediğiniz performansı karşılıyor mu? Görüşlerinizi ve bu modelde görmek istediğiniz diğer yenilikleri aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşın.