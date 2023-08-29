Tesla, Full Self-Driving (FSD) Sistemini Güncellemeye Hazırlanıyor

Tesla, otonom sürüş yeteneklerini geliştirmek için Full Self-Driving (FSD) sistemini güncellemeye hazırlanıyor. FSD'nin on ikinci sürümüyle birlikte çok daha gelişmiş bir öğrenim ağı devreye alınacak. Hatta Tesla'nın 10 bin Nvidia ekran kartıyla 300 milyon dolarlık sistemi başlatacağı belirtildi.

Tesla, otonom sürüş yeteneklerini geliştirmek için Full Self-Driving (FSD) sistemini güncellemeye hazırlanıyor. FSD'nin on ikinci sürümüyle birlikte çok daha gelişmiş bir öğrenim ağı devreye alınacak. Hatta Tesla'nın 10 bin Nvidia ekran kartıyla 300 milyon dolarlık sistemi başlatacağı belirtildi.

Tesla, 10 bin Nvidia H100 ekran kartını devreye alıyor

Otonom sürüş dünyasının lider şirketlerinden olan Tesla, gerçek zamanlı otonom eğitimleri için yeni bir sistem kurmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda 30 bin dolar değerindeki 10 bin adet Nvidia H100 satın alan şirket, FSD 12 ile birlikte bu ekran kartlarını otonomiye entegre etmek istiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tesla mühendisi Tim Zaman, "dünyadaki en büyük veri setine sahip olacaklarını" ifade etti. Paylaştığı tweet'te, "Gerçek zamanlı video eğitimi sayesinde, dünyadaki en büyük eğitim veri kümelerine, 200PB'ın üzerinde önbellek kapasitesine sahip olabiliriz. LLM'den çok daha büyük seviyelerde" dedi.

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Tesla mühendisinin belirttiği LLM;, Large Language Model kelimesinin kısaltmasını gösteriyor. Genellikle büyük metin verileri kullanılarak eğitilen yapay zeka modellerini ifade eder. Bu modeller, doğal dil işleme ve makine öğreniminde kullanılır.

Tesla FSD'nin 200 petabayt boyutundaki veri kapasitesi LLM'lerin eğitimlerini aşıyor. Bu da ChatGPT ve Bard gibi modellerin yanında Tesla'nın çok daha gelişmiş bir veri setine sahip olduğunu gösteriyor.

Musk daha önce 12. sürüm ile tam otonomiyi devreye alacaklarını belirtti. Bu da, kendi kendine giden araçların insan gözetimine ihtiyaç duymayacağı anlamına geliyor. Musk'ın geçtiğimiz günlerde canlı yayında FSD 12 ile test sürüşü yaptığını hatırlatalım.

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