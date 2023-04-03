Tesla FSD'yi test ettik! Ne kadar başarılı?

Tesla FSD (Full Self-Driving) yazılımı ne kadar başarılı? ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, Model Y'de test etti.

Tesla, uzun süredir otonom sürüş deneyimini geliştirmeye çalışıyor. Şirketin kendi araçlarında kullandığı Full Self-Driving (FSD, Tam Otonom Sürüş) yazılımı ise otomotiv dünyasında yeni bir kapı araladı. Peki Tesla FSD ne kadar başarılı? İşte ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan'ın FSD deneyimi.

Kendi giden Tesla'ya bindik (FSD – otonom sürüş testi)

Tesla'nın dillere destan yazılımı olarak görülen Full Self-Driving, elektrikli araçların kendi kendine gidebilmesini sağlıyor. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan ise Tesla Model Y'de bu yazılımı test etti. Hakkı Alkan'ın tüm deneyimi için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.

Otonom sürüş konusunda oldukça iddialı olan Tesla, geçtiğimiz aylarda Beta 11.3 sürümünü kullanıma sunmuştu. FSD ile otonom sürüşü başka bir seviyeye taşıyan Tesla, ABD trafiğinde daha gerçekçi koşullara hazır olduğunu ifade etti.

shiftdelete.net/tesla-fsd-beta-11-3

Tesla'nın tam otonom sistemi uzun bir süredir beta sürecinde. Günden güne yeni özellikler kazanan ve sürücülere daha iyi bir yol deneyimi sunan bu sistem, bazı durumlarda olumsuz haberlerle de gündeme geldi.

Tesla, tüm bunlara rağmen tam otonom sürüş sisteminin daha iyi bir deneyim sunması için yoğun bir çalışma içerisinde ve kısa bir süre önce FSD Beta 11.3 sürümünü kullanıma sundu. Yeni güncellemeyle öne çıkan detayların başında FSD'nin otoyollarda etkinleştirilmesi geliyor.

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