Tesla fiyatları düşürdü: Yeni alanlar kızacak!

2022'de hisseleri yüzde 65'ten fazla düşmesine rağmen halen dünyanın en değerli otomobil üreticisi olan Tesla fiyatları düşürdü!

2022'de hisseleri yüzde 65'ten fazla düşmesine rağmen halen dünyanın en değerli otomobil üreticisi olan Tesla son dönemde çeşitli indirimler ile kullanıcı karşısına çıkıyor. Bu kez agresif bir indirim yapmaya karar veren Tesla, ABD'de yaptığı güncelleme ile çok satan modellerin fiyatını düşürdü.

Daha önce 46 bin 990 dolar fiyat etiketine sahip olan arkadan çekişli Tesla Model 3'ün fiyatı 3 bin dolarlık bir indirim ile 43 bin 990 dolar seviyesine çekildi. Yüksek performanslı versiyonu olan Model 3 Performance'ın fiyatı ise 9000 dolarlık bir indirim ile 62 bin 990 dolardan 53 bin 990 dolara düştü.

Tesla'dan yeni araç alanları üzecek indirim

Model Y'nin uzun menzilli versiyonunun fiyatı 13 bin dolarlık büyük bir indirim sayesinde 65 bin 990 dolardan, 52 bin 990 dolara düştü. Aracın en üst versiyonu olan Model Y Performance'ın fiyatı ise yine 13 bin dolarlık bir indirim sonucunda 69 bin 990 dolardan, 56 bin 990 dolara düştü.

Tesla'nın Üsküdar istasyonuna gizlice girdik!

Elektrikli araç üreticisi 4680 Model Y Standard Range AWD'nin fiyatını da düşürdü. Aracın fiyatı daha önce 63.990 dolardı, ancak şimdi sadece 50.990 dolara ayarlandı. Diğer Model Y varyantlarına benzer şekilde, indirim 13.000 $'lık bir fiyat düşüşü anlamına geliyor.

Tesla Model Y'nin geçen yıl yüksek fiyatına rağmen ABD'nin en çok satan 6. aracı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, tamamen elektrikli crossover 2023'te yeni bir rekora imza atacak gibi görünüyor.

Tesla geçtiğimiz günlerde benzer bir hamleyi Çin'de yaptı ve kısa süre önce Tesla satın alan kullanıcılar aradaki farkın iade edilmesini isteyerek protesto yaptı.