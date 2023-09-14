Tesla, Finlandiya'da elektrikli araç şarj ağını genişletmek için finansman aldı

HELSİNKİ, 14 Eylül (Xinhua) -- ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Finlandiya'daki iştiraki Roadster Finland Oy, ülkedeki elektrikli araç şarj ağını genişletmek için Avrupa Birliği'nden (AB) finansman aldı.

Finlandiya Haber Ajansı'nın (STT) Çarşamba günkü haberine göre Finlandiya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, projenin elektrikli araçlar için AB genelinde kapsamlı bir halka açık şarj istasyonları ağı kurmayı hedeflediğini söyledi. Bu çok uluslu girişim, Finlandiya da dahil olmak üzere 16 AB ülkesinde 6.458 şarj noktası kurmayı amaçlıyor.

Tesla, Finlandiya'daki finansman başvurusunda, tüm elektrikli araçların erişebileceği bir hızlı şarj noktaları ağı oluşturmak üzere 25 yeni istasyonun kurulması ve mevcut 7 istasyonun güçlendirilmesiyle 32 şarj noktasından oluşan bir ağın kurulmasını önerdi.

Bu projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine bağlı olarak Tesla'ya 133,78 milyon euro (143,8 milyon ABD doları) finansman sağlanacak. Finlandiya'nın bu destekten alacağı pay ise 5,3 milyon euro olacak.