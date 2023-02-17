Tesla devasa fabrikasını geçici olarak kapatıyor!

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan Tesla, beş adet Gigafactory adı verilen fabrikaya sahip. Bugünlerde Tesla Model 3 Refresh modeliyle uğraşan şirket, Çin'de bulunan Giga Shanghai fabrikasını yenileme çalışmalarına giriyor. Bunun için Çin hükümetinden izin alması gereken şirket gerekli prosedürleri tamamlayıp yenileme çalışmalarına başlayacak. İşte detaylar…

Tesla Giga Shanghai fabrikasını geçici olarak kapatıyor!

Yaklaşan Tesla Model 3 Refresh'i piyasaya sürecek olan Giga Shangai fabrikasının bazı kısımları, gerekli geliştirmelerin yapılması için kapatılacak. Fabrika geliştirmelerinin tamamlanması neredeyse bir ay sürecek ve yakında Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen yeni Model 3'ün üretim ve montajını doğrudan etkileyecek. Bu hafta sonundan itibaren araç üretiminde bulunan bazı işçilerin üretim hatlarına alınmasına izin verilmeyecek.

Geçtiğimiz ay Tesla, bu fabrikadaki gerekli geliştirmeleri yapmak için Çinli yetkililerden izin alamadı. Ortada resmi bir sebep bulunmazken birçok kişi bunun sebebinin Starlink olduğunu düşünüyor. Öyle ki Çinli yetkililere göre Elon Musk, Starlink ile Çin'in veri güvenliğini sarsıyor.

Tesla'nın şarj noktaları diğer markalara açılıyor!

Tesla Model 3 Refresh, Model 3'ün yakında piyasaya sürülecek olan yükseltilmiş bir versiyonudur. Bu araçta halihazırda Model Y'de kullanılan, şirketin en büyük döküm teknolojisi kullanılacak. Bu teknolojiyle birlikte araç üretiminin verimliliği oldukça artacak. Şirket yeni model hakkında pek bilgi vermezken, test sürüşlerine ait videolarda pek çok yenilik olacağını görebiliyoruz.

Tesla, Model 3 Refreshi kullanarak Çin'de BYD firmasına kaptırdığı tahtını geri almaya çalışacak. Bu nedenle otomobil, şirket için oldukça önemli bir proje konumunda. Tesla geçen yıla kadar Çin'deki en büyük elektrikli otomobil satıcısıydı ancak Çin merkezli BYD 2022 yılında rekor sayıda otomobil sattı ve tahtı devraldı.

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla, Model 3 Refresh ile Çin'deki rekabette öne geçebilir mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.