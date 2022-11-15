Tesla dehşet saçtı! Birden fazla insanı ezdi geçti

Tesla Çin'de akıl almaz bir kazaya karıştı. Freni patladığı iddia edilen Model Y, genç bir kadının ve motosikletçinin ölümüne yol açtı.

Elektrikli otomobil devi Tesla, bir kez daha trafik kazasıyla gündeme geldi. Çin'de yaşanan son olaya göre bir Tesla modeli, fren arızası yaşamasının ardından iki kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına yol açtı. Tesla ve Çinli yetkilileri olayı incelediklerini söyledi.

Freni patlayan Tesla iki kişiyi öldürdü

Reuters'ta yer alan habere göre Çin'de Tesla Model Y yüzünden zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kasım ayında Guangdong eyaletinde yaşandığı tespit edilen olay, Model Y'nin fren arızası sonrası yaşandı. Kontrolden çıkan elektrikli otomobil, genç bir kızın ve bir motosikletçinin ölümüne sebep oldu.

Kazayı incelemek için çalışma başlatan Çin polisi, mobese görüntülerini de yayınlandı. Mobese videosuna göre Model Y, oldukça dar yollardan hızla geçti ve birden fazla aracı solladı. Geniş yolda motosiklete vuran Tesla'nın binaya çarparak durabildiği görüldü.

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Tesla model araçların son zamanlarda birçok kazaya yol açtığına şahit olduk. Birçoğu Tesla'nın FSD (Tam Otonom Sürüş) teknolojisiyle bağlantılı olsa da, fren kazası Çin'de tartışmalara yol açtı. Olayı inceleyen Tesla yetkilileri ise sürücüyü "frene basmamakla" suçladı.

Reuters'a açıklamalarda bulunan Tesla sözcüsü, "Polis şu anda bu kazanın ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için üçüncü taraf bir değerlendirme kurumu arıyor ve biz aktif olarak gerekli her türlü yardımı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çinli bazı yerel kaynaklar ise sürücünün Model Y'nin frenleriyle ilgili sorunlar yaşadığını belirtti. Araç sahibinin arabayı yetkili servise götürüp götürmediği ise şimdilik belirsiz. Ancak yaşanan bu zincirleme kaza, Tesla'nın başını ağrıtacak gibi duruyor.

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