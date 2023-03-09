Tesla'dan uygun fiyatlı tam otonom araba geliyor!

Tesla, neredeyse tam otonom çalışacak yeni bir araba geliştiriyor. Tesla Model 2 olarak anılan bu araç, fiyatıyla gündem olacak.

Tesla CEO'su Elon Musk tarafından yapılan son açıklamaya göre şirket, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için vites artırdı. Tesla, "genellikle" otonom modda çalışacak ve satış etiketi 30 bin dolardan daha az olacak uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil geliştiriyor. Yeni modelin Tesla Model 2 olarak adlandırılacağı düşünülüyor.

En uygun EV: Tesla Model 2 tam otonom olacak

Gayri resmi olarak Tesla Model 2 adıyla anılan düşük bütçeli elektrikli araba, şirketin en uygun modeli olacak. Halihazırda en ucuz elektrikli otomobil Model 3, yaklaşık 42.990 dolar fiyatla sunuluyor. Ancak Model 2'nin hem boyut olarak daha küçük hem de daha ucuz olması bekleniyor.

Elon Musk, mini elektrikli araç için detayları paylaşmadı. Ancak sektör uzmanları, Model 2'nin Model 3'ten yüzde 25 daha küçük bir pile ve yüzde 15 daha küçük bir gövdeye sahip olacağını düşünüyor. Ayrıca Model 3'e kıyasla yüzde 30 daha hafif olacağı tahmin ediliyor.

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Model 2'nin boyutu küçük olmasına ek olarak, fiyat konusunda da kullanıcıların yüzünü güldürmesi bekleniyor. İlk iddialar, şirketin arabayı 30 bin dolar gibi bir etiketle sunmayı planladığını gösteriyor.

Ancak bu, Tesla'nın ilk kez uygun fiyatlı bir elektrikli araba üzerinde çalışması değil. 2020 yılında Musk, Tesla'nın tamamen otonom ve 25 bin dolardan daha uygun fiyatlı bir model üzerinde çalıştığını söylemişti. Şirketin üç yıldır aynı model üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz.

Tesla, uzun yıllardır arabalarını daha iyi ve daha ucuz hale getirmeye çalışıyor. Şirket, elektrikli arabaları bilgisayara dönüştürüyor ve performans için ileri teknoloji kullanıyor. Model 2'nin de öncekilerden daha küçük, daha ucuz ve daha iyi bir araba olması bekleniyor.

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