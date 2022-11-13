Tesla'dan rakiplerine ortak şarj konektörü çağrısı

2012 yılında Tesla Model S ile birlikte geliştirlen şarj konektörünü tescilleneren yeni bir standart oluşturuldu. Tesla, bugün yaptığı açıklamada Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) adını verdiği konektör tasarımının diğer şirketler tarafından da kullanılması için çağrı yaptı.

Tesla, şirketleri NACS konektör tasarımını kullanmaya davet etti

Şirket yetkilileri, yaklaşık 10 yıldır kullanılan konekörün toplam 32 milyar kilometreye eş şarj döngüsünden sonra kendini kanıtladığının altını çizdi. Tesla'nın Kuzey Amerika pazarında en çok elektrikli araç satan şirket olduğunu belirtmekte fayda var.

Geçtiğimiz günlerde tescillenen tasarım, CCS Combo gibi konektör tasarımları yerine kullanılabilecek. Konu hakkında açıklama yapan şirket, "Dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırma misyonumuzu yerine getirmek için bugün EV konektör tasarımımızı dünyaya açıyoruz. Şarj şebekesi operatörlerini ve araç üreticilerini, şimdi Kuzey Amerika olarak adlandırılan Tesla şarj konektörünü ve şarj portunu yerleştirmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Tesla'nın şarj standardı, "tek bir ince paket" kullanarak AC şarjı (tek fazlı) ve DC hızlı şarj için tasarlandı. Şirket, DC güç çıkışının, Kombine Şarj Sistemi (CCS) durumundan iki kat daha fazla olan 1 MW'a kadar güce ulaşabileceğini resmen açıkladı.

Geliştirilen standardın iki farklı konfigürasyonu olduğu biliniyor. Şirketin geriye dönük uyumluluk ile ilgili açıklaması ise şu şekilde:

"Kuzey Amerika Şarj Standardı hem 500V nominal konfigürasyonda hem de 1,000V nominal konfigürasyonda mevcuttur. 1.000V versiyonu mekanik olarak geriye dönük uyumludur (yani 500V girişler 1.000V konektörlerle ve 500V konektörler 1.000V girişlerle eşleşebilir)."

NACS konektör tasarımında maksimum akım değeri açıklanmadı. Şirketin açıklamasına göre, otomobil üreticileri belirli sıcaklık limitleri dahilinde istediği akım değeriyle şarj imkanı sunabilecek.

Tesla, konektörün hareketli parçası olmadığını, CCS konektörlerinden yarım boyutta ve iki kat daha güçlü olduğunu belirtiyor.

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