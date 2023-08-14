Tesla'dan beklenmedik indirim: Türkiye'de ucuzlar mı?

Otomobil üreticisi Tesla, yaptığı bir açıklamada Model Y'nin uzun menzilli ve performans versiyonları için Çin'de indirim yaptığını duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda zam üstüne zam yaparak gündeme gelen Tesla, bu kez şaşırttı. Şirket, yaptığı bir açıklamada Model Y'nin uzun menzilli ve performans versiyonları için Çin'de fiyat indirimine gittiğini duyurdu. Bu haberle birlikte Türkiye'de de bir indirim olur mu sorusu akıllara geldi. İşte detaylar!

Tesla bazı Model Y modellerinin fiyatını 1929 dolar indirdi!

Son zamanlarda yaşanan ekonomik gelişmeler otomotiv sektörünü de doğrudan etkiledi. Nisan ayında Türkiye'de faaliyete başlayan Elon Musk'ın Tesla'sı geçtiğimiz aylarda zam üstüne zamla karşımıza çıktı. Bugün çıkan haberlerse "Acaba?" dedirtti.

Tesla, pazartesi günü bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada ise Model Y'nin uzun menzilli ve performans versiyonlarının satış fiyatını düşürdüğünü duyurdu. Bununla birlikte Tesla, her iki modelin başlangıç fiyatını 14 bin yuan (1929 dolar) düşürdü.

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Böylece Model Y Long Range'in başlangıç fiyatı, yüzde 4,5 düşüşle 299.900 yuan (41 bin 334 dolar) olurken, Model Y Performance'ın başlangıç fiyatı yüzde 3,8 düşüşle 349.900 yuan (48 bin 226 dolar) oldu.

Tesla aynı duyuruda 14 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında Model 3 envanter aracının giriş seviyesi, arkadan itişli versiyonlarını satın alan Model 3 alıcıları için de bir haber verdi. Buna göre bu alıcılar için Çin'de 8 bin yuan (bin 102 dolar) sigorta sübvansiyonu sunacağını ifade etti.

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz ay daha fazla fiyat indiriminin bir olasılık olduğunu belirtti. Tüm bunlarla birlikte akıllara "Türkiye'de de bir indirim söz konusu olur mu?" sorusu geliyor. Ancak Türkiye'ye Almanya'da üretilen araçlar geldiği için indirim konusu pek muhtemel değil. Ancak yine de bu durum değişiklik gösterebileceğini de belirtmek gerekiyor.

Peki, siz Tesla Model Y indirim konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'de de indirim olur mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!