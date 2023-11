Tesla'dan 1950'ler Konseptli Supercharge İstasyonları

Eski Amerikan filmlerinden en az bir iki tane izlemişsinizdir. Filmlerde kahramanlarımız otomobillerine benzin almak veya yolculuk esnasında geceyi geçirmek için bir park yeri aradığında etrafı neon lambalar ile çevrili dinlenme tesisleri göze çarpar. İçeride ufak bir gazino, restoran, otel ve benzinlik olan bu tipik 1950'ler konseptli dinlenme tesislerine benzer şekilde Tesla, Supercharge istasyonları kuracak. İşte detaylar…

Tesla'dan 1950'ler konseptli Supercharge istasyonları!

Tipik Amerikan filmlerinin olmazsa olmazı bu dinlenme tesislerinden Tesla da etkilenmiş olmalı. Marka bir dönemin klasikleri arasında yer alan bu dinlenme tesislerinin bir benzerini Supercharge noktası olarak kurmayı planlıyor. Geleceğin elektrikli otomobilleri ve geçmişin benzinlikleri arasında farklı bir konsept.

New photos show that Tesla is making early progress on its 1950s-style diner, drive-in theater and Supercharger in LA. How long do you think it'll take Tesla to complete this unique charging station?https://t.co/dcAxDhkbWN by @zacharyvisconti — TESLARATI (@Teslarati) November 5, 2023

Konuyla ilgili bir Twitter paylaşımında Tesla'nın kurduğu yeni istasyonların inşaat hali gösteriliyor. İçerisinde bir sürü Supercharge ünitesi, bir açık hava arabalı sineması, 1950'ler konseptli bir restoranı ve sayısız aktivitenin bulunacağı bu noktalar bir nevi Tesla ve elektrikli otomobillere özel dinlenme tesisleri olacak. Konsept olarak 50'ler dönemi tasarımını benimseyecek olan bu noktalarda kocaman daire şeklinde olacak.

Binanın tasarımı kocaman bir daire ve etrafında bir sürü neon lamba olacak şekilde tasarlanmış. Binanın etrafında ise sıralanmış Tesla Supercharge noktaları yer alıyor. Konuyla ilgili yapılan yorumlara bakıldığında Tesla ve diğer elektrikli otomobil sahiplerinin bir araya geleceği ve sürekli etkileşim içinde olacakları bir mekan algısı yaratılmış durumda. Bu marka için de oldukça değerli bir şey.

Böyle bir şarj noktası kurma fikri ve ilk tasarımlar 2018 yılında ortaya çıkıyor. Ancak ilk inşaat bahsettiğimiz gibi 2023 yılı sonlarında oluyor ve kaba inşaattan ilk görüntüleri görüyoruz. 2024 yılı ortalarında ilk merkezin tamamlanması bekleniyor.