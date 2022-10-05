Tesla'da yeni dönem! O teknolojiden vazgeçildi

Tesla, geçmişi çok eskiye dayanmamasına rağmen en önemli otomobil üreticileri arasında yer almayı başardı. Son çıkan haberlere göre Tesla, gelişmiş sürücü destek sistemini ve diğer aktif güvenlik özeliklerini desteklemek için bazı araçlarından ultrasonik sensörleri (USS) kaldırıyor. İşte detaylar!

Bu aydan itibaren Model 3 ve Model Y araçları ultrasonik sensörleri içermeyecek

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, salı günü bir açıklama yaptı. Açıklamada, bu aydan itibaren ultrasonik sensörleri araçlarından çıkaracağını söyledi. Ancak güvenlik ve sürücü asistanı özelliklerinde yalnızca kameralar kullanılmaya devam edecek.

Tesla araçlarında artık ön ve arka tamponlarda 12 adet ultrasonik sensör yer alıyor. Kısa menzilli ses sensörleri ağırlıklı olarak park uygulamalarında ve yakındaki nesneleri algılamak için kullanılıyor. Ancak bu aydan itibaren Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Tayvan için üretilen tüm Model 3 ve Model Y araçları bu 12 sensörü içermeyecek. Planlara göre önümüzdeki yıl Model S ve Model X otomobillerine de sensör dahil etmeyi durduracak.

Tesla, rekor üretim ve satış rakamlarını açıkladı!

Ultrasonik sensörlerden uzaklaşmayla ilgili Tesla, otomobillerin çarpışma güvenliğini etkilemeyeceğini söylüyor. Bununla birlikte sensörleri olmayan araçlar, park yardımı, otomatik park, çağırma ve akıllı çağırma gibi bazı özelliklere erişimi geçici olarak kaybedecek. Şirket, kamera tabanlı sistemini kullanarak geri yüklemeyi planlıyor.

Bunlarla birlikte ultrasoniklerden ve radardan kaçınma kararı, ADAS'ı desteklemek için alınmış olan bir karar. Otomobil üreticileri, bir otomobilin hızını çevreleyen trafiğe göre ayarlayan adaptif hız sabitleyici kontrolü, şerit tutma ve otomatik şerit değiştirme gibi ADAS özellikleri sunmak için lidarı kullanıyor. Pek çok teknoloji firması ve otomobil üreticisi birden çok sensör kullanıyor. Tesla ise bir aracın çevreyi tanımasına yardımcı olmak için sadece kameralara ve yapay zekaya güveniyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!