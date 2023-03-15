Tesla'da ilginç hata: Uygulama ile her Tesla'nın kapısı açılıyor!

ABD'deki bir Tesla sahibi, Tesla uygulaması ile her aracın kapısını açabildiğini fark etti. İlginç olay, sosyal medyada gündem oldu.

Elektrikli otomobil devi Tesla, oldukça kritik bir güvenlik açığı yaşıyor. ABD'de yaşanan olaya göre, bir Tesla sahibi, uygulamadaki hata sayesinde başka bir Tesla aracının kilidini açabildiğini fark etti. Kilidi açarak istediği Tesla modeline girebilen sürücü, ayrıca motoru da çalıştırabildi.

Tesla uygulamasındaki hata yüzünden başkasının arabasını sürdü

Rajesh Randev isimli Tesla şoförü, Mart ayında ilginç bir hata ile karşılaştı. Yaşadığı olaya göre Randev, Tesla uygulamasını kullanarak kendi Model 3'ü olduğu düşündüğü bir aracın kilidini açtı. Çocuklarını okuldan almak için yola çıkan Randev, ön camda daha önce görmediği bir çatlak olduğunu fark etti.

Bir süre sonra ise yanlış arabayı kullandığını söyleyen uyarı mesajı aldı. Bu durum sonucunda endişenen Randev, aracın başkasına ait olduğunu fark etti. Görünüşe göre Randev'in Model 3'ü, benzer görünümlü başka bir Tesla aracının yanına park edilmişti. Bilinmeyen bir sebepten ötürü, uygulama diğer aracın kilidini açtı.

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Oldukça ilginç görünse de, Randev Tesla modelini gerçek sahibine iade edebildi. Olayı, herhangi bir işlem yapılmadan polise bildirdiler. Polis raporu sonrasında ise sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Tesla uygulamasında aracın kilidini açma, çalıştırma, klima kontrolü ve batarya takibi gibi birçok işlev sunuluyor. Ancak bir şoförün uygulamayı kullanması için doğrudan araba ile eşleşmesi gerekiyor. Bu durum ise Randev'in bir başkasının arabasına nasıl sürebildiğini belirsiz hale getiriyor.

Rajesh Randev konuyla ilgili olarak Tesla'ya ulaştı. Ancak kendisine şirketten bir açıklama yapılmadı. Ayrıca bu hatanın henüz farklı bir kullanıcıda da görülmediğini belirtmek gerekiyor.

Peki siz Tesla uygulaması ile ilgili bu hata hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.