Tesla Cybertruck yine ertelendi! İşte çıkış tarihi

Tesla Cybertruck için yeni çıkış tarihi ne zaman? Elon Musk, seri üretimin ertelendiğini açıkladı. İşte detaylar.

Tesla Cybertruck üç yıllık gecikmenin ardından bir kez daha ertelendi. 2019 yılında olaylı bir şekilde duyurulan elektrikli pickup için yeni hedef açıklandı. Tesla CEO'su Elon Musk, Cybertruck'ın 2024 yılına kadar üretilmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

Elon Musk : Tesla Cybertruck için üretim hedefi 2024

Tesla CEO'su Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre, merakla beklenen Cybertruck 2024'e kadar üretim hattına alınmayacak. Şirketin 2019'un Kasım ayında duyurduğu elektrikli pickup, 3 yılda 1,5 milyondan fazla ön sipariş aldı. Ancak bugüne kadar tek bir Cybertruck bile teslim edilmiş değil.

Dördüncü çeyreğe ilişkin mali raporu açıklayan Tesla CEO'su, yatırımcılara Cybertruck'ın geleceğinden bahsetti. 2023 hedeflerini karşılayıp karşılamayacağı sorusuyla ilgili olarak Musk, üretimin "bu yaz" başlayacağını, ancak seri üretime geçmeyeceğini belirtti.

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Elon Musk açıklamasında, "Üretim başlangıcını her zaman en aza indirmeye çalışırım. Üstelik zamanla artacak, ancak ilk başta çok yavaş (üretim olmasını bekliyoruz)" ifadelerini kullandı.

Elektrikli otomobil devinin açıkladığı son erteleme, şirket içerisindeki bir dizi aksiliğin parçası. İlk olarak ön satışlar 2021'in sonu için planlanmıştı, ancak COVID-19 salgını nedeniyle ertelendi. Daha sonra 2023'te sunulması öngörülmüştü, ancak şimdi 2024 yılına ertelendi.

Bununla birlikte Tesla'nın seri üretime hazır olduğu fark edildi. Gecikmelere rağmen, Cybertruck'ın gövdesi de dahil olmak üzere montaj için gerekli ekipmanların kurulmaya başlandığı aktarıldı. Elektrikli pickup, sektörde merakla beklenen araçlardan biri olmaya devam ediyor.

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