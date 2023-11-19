Tesla Cybertruck Teslimatı Şok Edici Sayıda Olacak

Tesla, 30 Kasım'da Cybertruck lansmanı ile karşımıza çıkacak. Ancak piyasaya çıkacak olan Cybertruck sayısı beklentilerin oldukça altında kalacak. Şu an için sadece 10 adet Tesla Cybertruck aracının teslim edileceği belirtiliyor.

Tesla, 30 Kasım'da Cybertruck lansmanı ile karşımıza çıkacak. Elon Musk, 2021 yılında karşımıza çıkardığı Tesla Cybertruck için büyük bir tanıtım organizasyonu düzenliyor. Ancak piyasaya çıkacak olan Cybertruck sayısı beklentilerin oldukça altında kalacak.

Tesla Cybertruck teslimatı kaç adet olacak? Şok eden sayı

Elon Musk'ın hem tasarımı hem de özellikleriyle tartışma konusu olan elektrikli pick-up aracı 30 Kasım tarihinde özel bir tanıtımla piyasaya çıkacak. Tesla Cybertruck için resmi olarak yayınlanan bu piyasaya çıkış ve tanıtım tarihi sonrası şimdi de kaç aracın teslim edileceği ortaya çıktı.

Buna göre Tesla, sadece 10 adet Tesla Cybertruck aracını teslim etmeye hazır. Aslında Tesla, daha önce de birçok model tanıtımında aynı sorunla karşılaştı. Tesla Model 3 tanıtımı sırasında da sadece 30 model teslim edildi ve bu şirket içi çalışanlarla sınırlı kaldı.

Şu an için bu teslimat sayısı net olmasa da şirket içinden bu bilginin geldiği söyleniyor. Yine kısa bir süre önce de Tesla Ürün Tasarım Direktörü Javier Verdura'da Cybertruck teslimatı ile ilgili sipariş verenlerin sabırlı olmasını istemişti.

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Tesla Cybertruck teslimatı için bekleyen yaklaşık 2 milyon sürücü var. Doğrusu bu sürücüler hali hazırda oldukça uzun bir süredir Cybetruck teslimatı için bekliyor. Peki ama bu teslimat ne zaman yapılmaya başlayacak?

Elon Musk, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada Cybertruck üretimi için haftalık 5 bin üretim için 18 ay beklenmesi gerektiğini açıkladı. Bu açıdan bakarsak Cybertruck üretimi ancak 2025 yılında tam beklendiği seviyede olacak.

Tesla Cybertuck, bugün ilginç tasarımıyla büyülese de, ilk tanıtımında aylarca alay konusu olmuştu. Yine Elon Musk, Cybertruck aracının tamamen çelikten üretilen gövdeye ve kırılmaz bir cama sahip olduğunu iddia etti. Ancak bu tanıtımda camın direncini kanıtlamaya çalışırken kırmayı başarmıştı.

Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen Cybertruck teslimatı için ön sipariş sayısı 2 milyona yaklaştı. Tek sorun ise bu sürücülerin yaklaşık 1,5 sene bekleyecek olması.