Tesla Cybertruck Modelinin Hız Denemesi Yayınlandı

Cybertruck modelinin testlerine devam eden Tesla, yeni modelini kullanıcıların karşısına çıkarmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bir kullanıcı, Cybertruck modelinin trafik ışıklarında gerçekleştirdiği 0-100 km/s hız denemesi ile ilgili video yayınladı. İşte detaylar…

Cybertruck ile hız denemesi! En hızlı elektrikli pickup kamyonet olacak

Tesla tarafından yayınlanan bilgilere göre, Cybertruck modelinin standart versiyonu 0'dan 100 km/s hıza 6.5 saniyede ulaşacak. Üç motorlu performans odaklı versiyon ise 0'dan 100 km/s hıza 2.9 saniyede ulaşabilecek. Bu sürenin günümüzde üretilen içten yanmalı motora sahip birçok süper spor otomobilden daha kısa olduğunu belirtelim.

Tesla Cybertruck acceleration test via cybertruckownersclub #cybertruck #tesla pic.twitter.com/zOqoWwsszD — Daily Tricks & Tips (@TrickySphere) October 9, 2023

Tesla Cybertruck, 3 farklı versiyon ile karşımıza çıkacak. Şirket, giriş seviyesi olan tek motor, iki çeker (RWD) modelinin üretimini erteleme kararı aldığını açıkladı. Tesla Cybertruck modeli için ön sipariş sayısının yaklaşık 1.5 milyon olduğunu belirtmekte fayda var.

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Cybertruck, "bir spor arabadan daha fazla performansa sahip bir kamyondan daha iyi sürün deneyimi" sunmayı vaat ediyor. Kasım 2019'da tanıtıldığında, giriş seviyesi tek motorlu Cybertruck için 39.900 dolar taban fiyat sözü verildi.

Cybertruck modelinin üç motorlu versiyonu, 800 kilometreden daha uzun menzile sahip olacak. Bununla birlikte, sadece 2.9 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabilecek.

Cybertruck modelinde karşımıza çıkacak en önemli geliştirme elektronik kısmında olacak. Full Self Driving (FSD) yazılımı, Tesla'nın günümüzde Hardware 3 adını verdiği donanım üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl geliştirilmeye başlanan 4. versiyon, Cybertruck ile birlikte piyasaya sürülecek.

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