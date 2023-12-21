Tesla Cybertruck'ın su üzerinde seyahat edebilme özelliği

Tesla CEO'su Elon Musk, Cybertruck'ın su üzerinde seyahat edebilme özelliği olan 'Tekne Modu'nu açıkladı. Bu özellik, diğer pickup'larda bulunmayan bir özellik olarak dikkat çekiyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, Cybertruck'ın hem su hem de karada seyahat edebileceğini açıkladı. "Tekne Modu" olarak adlandırılan yeni işlev sayesinde Cybertruck'ı belirli su mesafesinde kullanmak mümkün olacak. Bu seçenek, diğer pickup'larda olmamasıyla dikkat çekiyor.

Tesla Cybertruck 100 metre suda gidebilecek

Elon Musk'ın açıklamasına göre Tekne Modu, şu anda geliştirilme aşamasında. Bu özellik ile sürücüler, Cybertruck'ı bir tekne gibi 100 metre suya daldırabilecek. Tesla'nın paylaşımına göre bu, kabine su girişini önleyen gelişmiş kapı contalarıyla mümkün olacak.

Cybertruck'a gelecek daha yenilikçi bir özellik ise "Wade Modu". Bu özellik Cybertruck'ın süspansiyon sistemini kullanarak aracı yükseltecek. Böylece sudan geçerken bataryaya aktif basınç uygulayacak. Basınçlı batarya, suyun elektrikli bileşenlere nüfuz etmesini ve zarar vermesini önleyecek.

3123123123

Bazı elektrikli araçların suda gitme yeteneği sahip olduğunu, ancak klasik metal tekniklerini kullandığını belirtmek gerekiyor. Tesla'nın basınca dayalı yaklaşımı ise bataryayı koruyor. Bu yaklaşım, özellikle arazi araçlarının elektrifikasyona dönüşümünde önemli rol oynayabilir.

Cybertruck için Tekno ve Wade modlarının ne zaman erişime açılacağı bilinmiyor. Ancak Musk, her iki özelliği aktif olarak geliştirdiklerini ve sadece dış kapı contalarının değişmesiyle kullanılabileceğini söylüyor.

Öte yandan lüks araçlar üretmesiyle bilinen Hongqi, geçtiğimiz günlerde yeni SUV modelinin dayanıklılığını gözler önüne serdi. Hongqi HS5, ateş topuna meydan okudu ve tuğla duvarın içinden geçti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!