Tesla Cybertruck için kritik eşik aşıldı! İşte detaylar

Geçtiğimiz günlerde ilk Cybertruck modelini banttan indiren Tesla, yeni modelini otomobil tutkunlarıyla buluşturmak için gün sayıyor. Bir TikTok kullanıcısı, Tesla Cybertruck modelini kalibrasyon ekipmanlarıyla test esnasında görüntüledi. İşte detaylar…

Tesla Cybertruck kalibrasyon ekipmanıyla test edilirken görüntülendi

Şirket 2023 ikinci çeyrek kazanç çağrısı toplantısında nihai sertifika ve doğrulamanın devam ettiğini ve Cybertruck için çalışmaları hızlandırdıklarını duyurdu. Konu hakkında açıklama yapan yetkililer, "İlk üretime bu yıl içinde Gigafactory Texas'ta başlama yolunda ilerliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Tesla Cybertruck, 3 farklı versiyon ile karşımıza çıkacak. Şirket, giriş seviyesi olan tek motor, iki çeker (RWD) modelinin üretimini erteleme kararı aldığını açıkladı. Tesla Cybertruck modeli için ön sipariş sayısının yaklaşık 1.5 milyon olduğunu belirtmekte fayda var.

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Cybertruck, "bir spor arabadan daha fazla performansa sahip bir kamyondan daha iyi sürün deneyimi" sunmayı vaat ediyor. Kasım 2019'da tanıtıldığında, giriş seviyesi tek motorlu Cybertruck için 39.900 dolar taban fiyat sözü verildi.

Cybertruck modelinin üç motorlu versiyonu, 800 kilometreden daha uzun menzile sahip olacak. Bununla birlikte, sadece 2.9 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabilecek.

Cybertruck modelinde karşımıza çıkacak en önemli geliştirme elektronik kısmında olacak. Full Self Driving yazılımı, Tesla'nın günümüzde Hardware 3 adını verdiği donanım üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl geliştirilmeye başlanan 4. versiyon, Cybertruck ile birlikte piyasaya sürülecek.

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