Tesla Cybertruck başka bahara kaldı! İşte yeni tarih

Tesla'nın olaylı şekilde duyurduğu ve bir türlü seri üretime sokamadığı Cybertruck'tan yeni bilgiler geldi. Reuters'ta yer alan habere göre Tesla Cybertruck üretimi için 2023'ün sonu hedefleniyor. Bu, Elon Musk tarafından 2019'da tanıtılmasından dört sene sonrasına işaret ediyor.

Tesla Cybertruck üretimi 2023'ün sonunda başlayacak

Tesla tarafından 2019'da duyurulan elektrikli pickup modeli Cybertruck, üç yılın ardından merak uyandırmaya devam ediyor. Bir süre önce Elon Musk, Teksas'taki fabrikanın 2023'ün ortasında erken üretime başlayacağını söyledi. Yatırımcılarla konuşan Tesla CEO'su, "Cybertruck için son aşamadayız" dedi.

Reuters'a konuşan anonim kaynaklar ise seri üretimin 2023'ün sonuna kalabileceğini dile getirdi. 2023'ün sonunda ilk elektrikli pickup'ı üretecek olan Tesla, ön sipariş veren müşterilerine 2024'ün başlarında teslimat yapmayı hedefliyor.

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İlk olarak 2019 yılında duyurulan ve ön siparişlere başlayan Cybertruck, dört yıllık bir gecikmeyle pazara sunulabilir. Ancak bu, ön siparişle 100 dolara Cybertruck rezerve eden yüz binlerce potansiyel alıcı anlamına geliyor.

Reuters'ın bu iddiasına henüz Tesla'dan yanıt gelmedi. Ancak Elon Musk'ın "erken üretim" için 2023'ün ortalarını işaret etmesi bu iddiayı destekler nitelikte. Yaz aylarında Teksas'ta başlayacak üretim, yıl sonunda ise seri üretim olarak devam ettirilebilir.

Bir süre önce Elon Musk tarafından Twitter'da yapılan yeni açıklamaya göre Cybertruck, kısa süreliğine bir tekne gibi kullanılabilecek. İhtiyaç duyulması halinde nehirleri ve gölleri geçebilecek. Tekne gibi çalışacak Cybertruck oldukça garip olsa da, Elon Musk'ın şaka ile gerçek karışımı tweet'ler paylaştığını belirtelim.

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