Tesla Cybertruck Araçları Geri Çağrıldı

Tesla, Kasım 2023'te elektrikli kamyonet modeli Cybertruck'ın teslimatlarına başladı. Ancak şirketin o zamandan bu yana aldığı şikayet sayısı giderek artıyor. Bu doğrultuda firmadan önemli bir açıklama geldi. Öyle ki şimdiye kadar satılan tüm Tesla Cybertruck araçlar geri çağrıldı.

Tesla Cybertruck, neden geri çağrıldı?

Tesla, Cybertruck modellerinde hızlandırıcı pedalın sıkışma sorunu nedeniyle yüzlerce şikayet aldıktan sonra bu problemi gidermek amacıyla tüm araçları geri çağırdı. Bundan 3 bin 878 aracın etkilendiği belirtiliyor. Sorunla ilgili ilk olarak birkaç hafta önce gelmeye başlayan şikayetler nedeniyle teslimatlar da durduruldu.

Tesla, hızlandırıcı pedalın sıkışma sorununa tasarım hatasının sebep olduğunu tespit etti. Bu doğrultuda şirket, geri gelen Cybertruck'ların pedalını değiştirecek. Tabii şirketin üretim tarafında da gerekli değişikliği yaptığını belirtelim.

Tesla Model Y 1.8 Milyon TL oldu! Tarihi indirim geldi!

Tesla, Cybertruck modeli için ciddi sorunlar ile karşı karşıya gibi görünüyor. Öyle ki araç sahipleri, arazide sürüş problemleri, tahmin edilenden daha az menzil ve paslanmaz çelik olarak bilinen gövdede paslanma işaretleri gibi olumsuz geri bildirimlerde bulunuyorlar. Bu tür şikayetler giderek artıyor. Tesla'nın yoğun mesai yapması gerecek gibi görünüyor.

Tesla Cybertruck özellikleri

ÖzellikRear-Wheel DriveAll-Wheel DriveCyberbeast Tahmini Teslimat Tarihi: 202520242024Tahmini Menzil: 250 mil (400 KM)340 mil (550 KM)320 mil (510 KM)0-100 süresi: 6.5 saniye4.1 saniye2.6 saniyeMaksimum Hız: –112 MPH130 MPHMotor Gücü: –600 HP845 HPTork: –7 bin 435 lb-ft10 bin 296 lb-ftÇekiş Gücü: –––Çeki Kapasitesi: –11,000 lbs (4.99 ton)11,000 lbs (4.99 ton)

Tesla Cybertruck fiyatı

Tesla CybertruckFiyatı Tesla Cybertruck Rear-Wheel Drive60 bin 990 dolarTesla Cybertruck All-Wheel Drive79 bin 990 dolarTesla Cybertruck Cyberbeast99 bin 990 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.