Tesla, elektrikli pickup'ı Cybertruck için üretim hedeflerini yükseltiyor. CEO Elon Musk, şirketin tam üretim kapasitesine ulaştığında yılda yaklaşık 200 bin araç çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Bu, ilk teslimatların 30 Kasım'da yapılacak olmasıyla merak uyandırdı.

Tesla'nın uzun yıllardır Cybertruck üzerinde çalıştığını ve yollarda test ettiğini biliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir rapor 30 Kasım'da üretim hattından ineceğini gösterdi. Tesla Ceo'su Elon Musk'ın açıklaması ise yılda 200 bin Cybertruck üretileceğine işaret ediyor.

Tesla Cybertruck 30 Kasım'da teslim edilecek

Tesla, elektrikli pickup'ı Cybertruck için üretim hedeflerini yükseltiyor. CEO Elon Musk, şirketin tam üretim kapasitesine ulaştığında yılda yaklaşık 200 bin araç çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Bu, ilk teslimatların 30 Kasım'da yapılacak olmasıyla merak uyandırdı.

Cybertruck: 1 Arrow: 0 pic.twitter.com/BlXctwttU5 — Adrian Dittmann (@AdrianDittmann) November 1, 2023

Güncellenen hedef, Musk'ın önceki tahminlerine kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor. Daha önce Tesla, yılda 125 binin üzerinde Cybertruck üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtmişti. Musk ayrıca 2025 yılına kadar bu sayıyı 250 bine çıkarmak istediklerini belirtti.

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Cybertruck'ın ilk teslimatlarının, tanıtım etkinliğinden yaklaşık dört yıl sonra, 30 Kasım'da başlaması planlanıyor. Ancak Musk'ın göre, fütüristik aracın üretimini arttırmak büyük zorluklar içeriyor. Kısa süre önce verdiği röportajda CEO, Cybertruck'ın kendileri için bir "mezar" olabileceğini de söyledi.

Musk'a göre üretimi ölçeklendirmek, tasarım aşamasından çok daha zor. Ancak yılda 200 bin adetlik üretim hedefine ulaşılması, hem pickup dünyası hem de Tesla için önemli bir dönüm noktasını temsil edecek.

Paslanmaz çelikten bir gövdeye ve kaportaya sahip olan Cybertruck bu kaporta sayesinde kurşun geçirmez özelliğe de sahip.

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