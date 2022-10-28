Tesla binlerce aracını geri çağırıyor!

Birçok marka üretim sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle yaptıkları hatayı düzeltmek adına araçlarını geri çağırabiliyorlar. Ünlü elektrikli otomobil markası Tesla da son dönemde birkaç kez araçlarını geri çağırmış durumda. Bu seferki geri çağırmanın nedeni ise üretimdeki bir sorundan kaynaklanmıyor.

24 binden fazla Tesla Model 3 geri çağrılıyor

Elektrikli otomobil üreticisi, 2017 ile 2022 yılları arasında üretilen 24 binden fazla Tesla Model 3'ü geri çağırma kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre çağırılan araçların her biri Tesla servislerinde fiziksel onarıma sokulacak. Sorunun temelinde ise doğru şekilde yerleştirilmemiş emniyet kemerleri yatıyor.

Tesla, bu sorunun şimdiye kadar herhangi bir yaralanmaya neden olmadığını belirtti. Ancak fark edilen sorunun çarpışma durumunda emniyet kemerinin performansını etkileyebileceği ifade ediliyor. Tesla ilginç bir şekilde bu sorunun üretim bandından değil, servis kaynaklı olduğunu belirtti.

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Şirket, Model 3'lerdeki belirli bileşenlerin bakımı için her ikisi de aynı cıvata ile sabitlenen ikinci sıra sol emniyet kemeri tokasının ve orta emniyet kemeri bağlantı parçasının sökülmesini gerektiğinin notunu veriyor. Her iki bileşenin de servis işlemi sırasında söküldükten sonra yanlış bir şekilde monte edildiğinden şüphe ediliyor.

Tesla bu sorunun müşteriler tarafından ikinci sıra sol kayışın veya bağlantı parçasının yukarı çekip bırakarak tespit edilebileceği ifade ediyor. Müşterilerin herhangi bir sorunda bir gevşeklik hissedeceğinin altı çiziliyor. Tesla da bu sorunu servis teknisyenlerinden ve müşterilerden gelen şikayetler üzerine farkettiğini ifade etti.

Ünlü elektrikli otomobil şirketi, 15 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında bu parçaların toplamda 105 kez yanlış monte edildiğini saptamış durumda. Bu süreçten sonra herhangi bir yeni vaka ile karşılaşmamış olsa da Tesla araçlarını geri çağırma kararı aldı.

Servislere gelen Tesla Model 3'leri kontrol edecek olan Tesla, aynı zamanda bu durumun yinelenmemesi adına yeni bir talimat listesi oluşturdu. Peki siz Tesla'nın geri çağırma işlemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.