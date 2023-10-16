Tesla marka otomobiller, yeni güncelleme ile birlikte artık 3. parti yazılımları da desteklemeye başladı. Bu durum, Tesla sahipleri ve yazılım geliştiren işletmeler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Artan elektriklenme hareketi ile birlikte aslında otomobillerde bir şekilde form değiştirmeye başladı diyebiliriz. Bunlardan belki de en büyüğünü Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile gördük. Bildiğiniz üzere TOGG bir otomobilden ziyade "akıllı cihaz" olarak tanıtılıyor. Amerikalı Tesla'da aynı yolu izliyor gibi gözüküyor. İşte detaylar…

Tesla artık 3. parti yazılımları destekliyor!

Bilindiği üzere Tesla marka otomobiller her an internete bağlı şekilde çalışıyorlar. Bunun başlıca sebebi otomobile gelen güncellemelerin yanı sıra marketler üzerinden indirebileceğiniz uygulamaları da kullanmanızı sağlamak. Hatta otomobili kullanırken internette gezinti yapmanız bile mümkün. Ancak otomobillerde eksik olan bir takım şeyler vardı.

Bunlardan belki de en çok şikayet edileni 3. parti uygulamaların desteklenmiyor oluşuydu. Tesla sahipleri sadece markanın izin verdiği ve desteklediği uygulamaları otomobillerine indirip kullanabiliyordu. Bu uygulamaların neredeyse tamamı da Tesla'nın kendi yazılımlarıydı. Yani mark yazılımları dışında yazılımlar kullanmanız pek mümkün değildi.

ABD'nin özel isteği: Tesla'dan iyi Volvo SuperTruck 2 tanıtıldı

Ancak marka tarafından yeni yayınlanan güncelleme ile birlikte artık Tinder'ı bile otomobilinize koyup beğendiğiniz insanları sağa kaydırabilirsiniz. Normal şartlarda APK gibi resmi olmayan yollar ile otomobile yüklenen yazılımlar, tüm üçüncü taraf filo yönetimi uygulamaları, akıllı saat entegrasyon uygulamaları vb. resmi hale gelecek.

Bu durum Tesla sahipleriyle birlikte birkaç küçük işletmeyi de oldukça mutlu etti. Bahsi geçen işletmeler Tesla otomobilleri için 3. taraf yazılımlar geliştiriyordu. Fakat bu yazılımlar tam olarak resmi değildi ve bu sebeple biraz sallantılı bir hayatları vardı. Ancak yeni gelen düzenlemeler ile uygulamalarını resmi hale getirebilecek olan bu işletmeler daha uzun ömürlü yazılımlar üretmenin yanı sıra işletme olarak büyümeyi de yakalayabilecekler.