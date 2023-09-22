Tesla, arkadaşını getiren müşterileri ücretsiz Model 3 çekilişine dahil ederek daha fazla satış yapmayı planlıyor. Kampanya kapsamında kazananlar, Model 3 Performance kazanma şansı yakalayacak ve çeşitli avantajlardan faydalanabilecek.

Tesla, ABD'de ilginç bir çekiliş kampanyası başlattı. Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile Tesla, arkadaşını getiren müşterileri ücretsiz Model 3 çekilişine dahil edecek. Bu fırsat ile şirket, üçüncü çeyrek sona ermeden daha fazla satış yapmayı planlıyor.

Tesla, ABD'de ücretsiz Model 3 çekilişi başlattı

Elektrikli otomobil devi tarafından yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında Tesla satın alan kişiler için özel bir etkinlik başlatıldı. Bir arkadaşını Tesla almaya ikna eden araç sahipleri, 53 bin dolar değerinde Model 3 Performance kazanma şansı yakalayacak.

Çekiliş katılımına ek olarak; Tesla'nın sadakat programı, yazılım yükseltmeleri, Supercharger erişimi, fabrika turları ve hatta Cybertruck için öncelik hakkı gibi avantajlar da olacak. Araç sahipleri ayrıca belirli kredi karşılığında ekstra çekiliş bileti de alabilecek.

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Elektrikli otomobil üreticisinin son kampanyası, yıl sonuna yaklaşırken teslimatları artırmayı hedeflediği bir dönemde geldi. Öte yandan CEO Elon Musk'ın satışları arttırmak adın çalışanlara "acil e-postalar" gönderdiği de bildirildi.

Daha önce şirketin yıl sonu kampanyaları kapsamında Tesla fiyatlarında indirim yaptığını ve hatta ücretsiz şarj teşvikleri sunduğunu biliyoruz. Ancak Model 3 çekilişi daha önce denenmemişti.

Bu etkinliğin sadece ABD'de düzenlendiğini ve Tesla Türkiye tarafından yürütülmediğini belirtmek gerekiyor. Ücretsiz Model 3 Performance kampanyası kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırmayı başardı.

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