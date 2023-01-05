Tesla, 75 metrelik uçurumdan yuvarlandı! İşte sonuç

ABD'de yaşanan yeni bir kaza olayına göre Tesla model elektrikli araba, 75 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı yuvarlandı. Şoförün, ailesini öldürmek için kasıtlı olarak uçurum boşluğuna doğru sürdüğü iddia edildi. Ancak kaza sonucunda araba içerisindeki anne ve iki çocuk hayatta kaldı.

Tesla ile 75 metreden aşağı yuvarlanan aile hayatta kaldı

NBC News'te yer alan son habere göre Kaliforniya'da bir Tesla sahibi, eşini ve araçta bulunan iki çocuğunu öldürmeye teşebbüs etti. Modeli belirtilmeyen Tesla aracını 75 metrelik bir uçurumdan aşağı doğru sürdü. Ancak mucizevi bir şekilde sürücü, eşi ve iki çocuğu hayatta kalmayı başardı.

Elektrikli otomobil üreticisinin son güvenlik standartları, araç içerisindeki dört kişiyi kurtardı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, dört kişi, hayati tehlike oluşturan yaralanmalara maruz kalmadan kazadan sağ kurtuldu.

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Pazartesi günü Kaliforniya'da meydana gelen öldürme girişimi sonrasında 41 yaşındaki sürücü Dharmesh Arvind Patel tutuklandı. Cinayete teşebbüs ve istismar ile suçlanacağı bildirildi. İtfaiye ekipleri tarafından çekilen görüntülerde, Tesla model otomobilin kayalık bir uçurumun dibinde ezilmiş hali görülüyor.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, uçurumun sonundaki dört kişiyi kurtarmak için bir helikopterden yardım aldıklarını söyledi. Yapılan açıklamaya göre, anne ve yaşları belirtilmeyen iki çocuk kazadan zarar görmeden kurtuldu.

İtfaiye göre kaza sonrası oluşan hasar, aracın sert bir şekilde kayalıklara çarptığını ve ardından birkaç kez takla attığını gösteriyor. Konuyla ilgili olarak Tesla'dan açıklama gelmediğini belirtmek gerekiyor.

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