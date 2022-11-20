Tesla, 320 bin aracı geri çağırıyor! Kazaya yol açabilir

Tesla'nın bu ayki üçüncü geri çağırması 320 bin modeli daha etkiledi. Yazılımsal hatadan kaynaklanan sorunlar kazaya yol açabilir.

Elektrikli otomobil devi Tesla, yıl sonuna gelmeden yeni bir uyarı daha yayınladı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından hazırlanan rapora göre, 320 bin Tesla otomobilde kazaya neden olabilecek bir sorun bulunuyor.

Tesla modellerinin arka lambası kendiliğinden yanıyor

Ulusal Karayolu Taşımacılığı Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayınlanan son geri çağırma raporu, Tesla'nın 2020-2023 yılları arasında üretilen Model Y ve Model 3 araçlarını etkiliyor. Paylaşılan uyarıya göre bu modellerin bir veya iki arka lambası rastgele yanabilir. Bu durum ise potansiyel çarpışma riskini artırıyor.

Arka lambaların kendi kendine yanması, yanlış arıza tespitlerine neden olan bir ürün yazılımından meydana geldi. Raporda yer alan açıklamaya göre, bu yanlış tespitler sadece aracın arka lambalarını etkiledi. Yani fren, geri vites lambaları veya dönüş sinyalleri şimdilik sorunsuz.

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Son hatanın 2022.40.4 versiyonlu ürün yazılımından kaynaklandığı belirlendi. Halihazırda bu sürümü kullanan Model Y ve Model 3 için ise 2022.40.4.1 versiyonu indirilebilir hale geldi.

2021 yılında 11 kez araç sahiplerini uyaran ve 3,4 milyon modelde değişikliğe giden Tesla, 2022'de daha fazla sorunla karşılaştı. Tesla hisselerinin yüzde 50'den fazla değer kaybettiğini düşünürsek, bu hata oldukça kötü bir zamanda ortaya çıktı.

Bu aynı zamanda Kasım ayının üçüncü geri çağırma raporu olmasıyla dikkat çekiyor. Daha önce araç sahiplerine gönderilen son uyarıya göre, 40 bine yakın otomobil hidrolik direksiyon desteğinin kaybolması sorunuyla karşı karşıya kaldı.

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