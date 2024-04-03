Üye Girişi
Haberler

Tesla, 2024'ün İlk Çeyreğinde Zayıf Satış Performansı Sergiledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin satış verilerini paylaştı. Buna göre şirket, son iki yılın en kötü üç aylık performansını sergiledi. Peki şirket kaç otomobil sattı? İşte Tesla satış sayısı…

Tesla satış sayısı (2024 – 1. çeyrek)

Rapora Tesla, yeni yılın ilk çeyreğini pek de iyi geçirmedi. Aktarılan bilgilere göre şirket, 2024'ün ilk üç ayında toplamda 412 bin 376 adet Model Y ve Model 3 üretti. Bu üretilen araçlardan sadece 369 bin 783'ünü teslim etti.

Tesla Model Y ve Model 3 dışındaki diğer araçlardan ise toplamda 20 bin 995 adet üretildi ve 17 bin 27 tanesi teslim edildi. Aktarılan bilgilere göre şirket, beklentileri karşılayamadı. Beklentiler, toplamda 477 bin teslimat yapılması yönündeydi.

Tesla elektrikli otomobil pazarında tahtından oldu! İşte yeni lider

Tesla, 2023'ün son çeyreğine kıyasla yüzde 20,1, bir önceki döneme göreyse yüzde 8,4 oranında bir düşüş yaşadı. 2022'den bu yana en düşük performansı sergilediği belirtilen firmanın hisse fiyatlarında da bir düşüş olduğu bildiriliyor.

Tesla satış sayıları şu şekilde;

ModelÜretimTeslimatModel Y / Model 3: 412 bin 376369 bin 783Diğer modeller: 20 bin 99517 bin 27Toplam433 bin 371386 bin 810

Tesla, finansal verileri ise 23 Nisan'da açıklayacak. Böylelikle şirketin kaç para zarar ettiği görülebilecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Van'da mazbata kime verildi? YSK mazbatayı Abdulahat Arvas'a mı Abdullah Zeydan'a mı verdi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Alya isminin anlamı nedir? Alya ne demek, hangi dilde? Alya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Alya anlamı ne? Lina isminin anlamı nedir? Lina ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Lina ne demek, hangi dilde? TDK'ya göre Lina anlamı ne? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Sandık Kokusu 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taş Kağıt Makas 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 155. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bir Sevdadır 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Bir Sevdadır yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sehiv secdesi nasıl yapılır? Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi gerektiren durumlar nelerdir? Borsa bayramda kaç gün kapalı 2024? BIST Bayramda borsa açık mı? Arefe günü okullar tatil mi 2024? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title