Termal Macunu Bu Şekilde Sürmek GPU Sıcaklığını 5 Derece Azaltabilir

Igor's Lab tarafından yapılan yeni bir teste göre sosis şeklinde düz bir termal macun hattı GPU sıcaklığını kabaca beş derece azaltıyor.

Bilgisayar kullanıcıları arasındaki en eski tartışmalardan biri, termal macun uygulamanın doğru ve en etkili yoludur. Tek bir damla mı, bir çarpı işareti mi yoksa birden fazla leke mi? Bu tartışma genellikle işlemcilerle ilgili olsa da Igor's Lab kısa süre önce bu yöntemleri GPU'lar için karşılaştırdı.

Yapılan yeni testler, termal macunu dikey bir şekilde ortadan aşağıya doğru 'sosis benzeri' düz çizgi halinde uygulanmasının, grafik işlemciler için en iyi teknik olduğunu gösteriyor.

Test Furmark çalıştıran referans RTX 3080 üzerinde Alphacool'un Aurora GPX-N sıvı ara plaka ve aynı şirketin Apex termal macunu ile oda sıcaklığında yapılmış.

Igor, güvenilir test sonuçları sağlamak için, her yöntemi denemeden önce GPU'yu düzgün şekilde temizlemeye özen gösterdiğini, ısıtmak için 10 dakika ve sıcaklığı ölçmek için beş dakika harcadığını belirtiyor.