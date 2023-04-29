Tepkiler büyüyor: SpaceX roketi, orman yangınına yol açtı!

SpaceX Starship roketi Boca Chica Eyalet Parkı'nda yangına yol açtı. Ayrıca enkaz parçaları, tesis çevresindeki evlere kadar ulaştı.

SpaceX tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen görev kapsamında Starship fırlatıldı. Şimdiye kadarki en güçlü roket olma özelliği taşıyan Starship, ABD'de bazı tartışmalara yol açtı. Yerel kaynaklardan gelen bilgiye göre, fırlatma sonrasında Boca Chica Eyalet Parkı'nda yangın oluştu.

SpaceX Starship roketi ormanı yaktı, evlere hasar verdi

20 Nisan tarihinde SpaceX, Starship roketini Boca Chica'da bulunan tesisten fırlattı. Ancak kalkıştan birkaç dakika sonra roket kontrolden çıkarak havada patladı. Patlamaya rağmen şirket, roket hakkında önemli bilgiler topladığını söyleyerek görevin başarılı olduğunu belirtti.

Fırlatma sonrasında oluşan patlama, Boca Chica'da geniş bir alana yayıldı. Kaynaklar, Boca Chica Eyalet Parkı da dahil olmak üzere tesisin çevresinde geniş bir hasara neden olduğunu bildirdi. Fırlatma ayrıca tesisteki rampayı da kullanılmaz hale getirerek beton, çelik ve diğer parçaları yerinden söktü.

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Bloomberg'de yer alan habere göre fırlatma, Boca Chica Eyalet Parkı'nda 3,5 dönümlük bir yangına yol açtı. Fırlatma sonrasında söndürülmüş olsa da, tesis çevresindeki evlerin bahçelerine bile zarar verdiği belirtildi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), fırlatma sonrasında meydana gelen bu "anormal" durum hakkında soruşturma başlattı. FAA, herhangi bir yaralanma veya kamu malı hasarı oluşmadığını söyledi. Ancak yeni bir Starship fırlatışı, FAA'nın vereceği izinlere bağlı olacak.

Starship, yüksek hızlarda seyahat edebilme özelliği sayesinde Dünya etrafındaki düşük yörüngelerdeki uyduları taşımak, uzay turizmi için yolcu taşımak ve Ay'a ve Mars'a gönderilmek gibi görevleri üstlenebilir. Ayrıca, roket aynı zamanda gezegenler arası kargo taşıma görevlerinde de kullanılabilir.

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