TENMAK, Yenilikçilik Yönetim Sistemi Belgesi'ni Alan İlk Kamu Kurumu Oldu

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TS EN ISO 56002 Yenilikçilik Yönetim Sistemi Belgesi'ni alan ilk kamu kurumu oldu. TSE merkez yerleşkesinde düzenlenen törene TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin ve TENMAK Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Balıkçı katıldı.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından "TS EN ISO 56002 Yenilikçilik Yönetim Sistemi Belgesi" ile belgelendirilen Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), bu belgeyi alan ilk kamu kurumu oldu.

TSE'den yapılan açıklamaya göre, belgelendirme dolayısıyla TSE merkez yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene, TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, TENMAK Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Balıkçı ile diğer yetkililer katıldı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, TSE'nin, Türkiye'de standartların belirlenmesi, yaygınlaştırılmasıyla ilgili faaliyetleri yürütmek adına kurulan milli bir kuruluş olduğunu anımsattı.

Enstitünün, özel sektörde, yenilikçi iş alanlarında uygunluk değerlendirme ve gözetim muayene hizmetleriyle aktif rol oynadığına dikkati çeken Şahin, BOTAŞ'ın doğal gaz depolama tesislerinde uygunluk değerlendirme ve proje yönetim alanlarında faaliyetleri olduğunu belirtti.

Şahin, Akkuyu Nükleer Santrali'nde uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve muayene gözetim çalışmaları yürüttüklerine işaret ederek, "Aynı zamanda Eti Madende orada yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen ürünlerin laboratuvarlarda incelenmek suretiyle nadir toprak elementin tespit edilmesinde TSE laboratuvarlarında yaklaşık 35 bin deney yaparak bu ürünün tespiti de gerçekleştirildi. Bu alanlar gibi yaklaşık 180 civarında hizmet çeşitliliğimiz bulunmakta." ifadesini kullandı.

Belgelendirme faaliyetlerinde Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyacı olan standartlar çerçevesinde yeni alanlara da girerek faaliyette bulunduklarını belirten Şahin, TS EN ISO 56002 standardı çerçevesinde Yenilikçilik Yönetim Sistemi Belgesi'nin, yeni çalışma alanlarından birini oluşturduğu bilgisini verdi.

Şahin, bu belgeyi alan ilk kamu kurumu olan TENMAK'ı tebrik ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Umuyoruz ki bu diğer kamu kuruluşlarımıza da örnek olacak. Kamunun belgelendirilmesi noktasında yoğun bir gayret içindeyiz. Bu yenilikçi, inovatif sistem belgelendirmesi bütün organizasyonlara uygulanabilecek bir belgelendirme sistemi. Bu yönetim sistemi yeniliği teşvik eden, kuruluşun mevcut performansını değerlendiren, aynı zamanda iş sürekliliğini sağlayan, değişim programlarında ise kurumsal değişim programlarını desteklemek için ortak bir çerçeve oluşturmaktadır. Sistem, artan büyüme, gelirler, karlılık ve rekabet gücüne katkı sağlamaktadır. Kuruluşlara daha az maliyet, artan üretkenlik ve kaynak verimliliği sağlar, geliştirilmiş sürdürülebilirlik ve dayanıklılığına da yardımcı olur. İşletmelerimiz ya da kuruluşlarımız için en önemli faydalarından birisi de inovasyon kültürünün gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır."

"Bizim işimiz inovasyon yapmak, teknoloji geliştirmek"

Abdülkadir Balıkçı da TENMAK'ın yeni bir kurum olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"AR-GE faaliyetlerimiz dışında Türkiye'de kendi alanıyla alakalı yürütülen AR-GE faaliyetlerinde koordine etme ve fonlamayla alakalı bir görevimiz var. Bakanlığımıza enerji politikalarıyla alakalı destekler veriyoruz. Bizim işimiz inovasyon yapmak, teknoloji geliştirmek. Standardizasyon ve kalite önemli çünkü bizim yaptığımız işler, hizmetler ve faaliyetlerin hepsinin belli standartlara uyması lazım. Bizden hizmet alan birçok kurum ve insan var. Aynı hizmeti aynı kalitede vermemiz gerekiyor. İnovasyon ve AR-GE çalışmalarında da sistematik olarak yapmamız gerekiyor. O yüzden kalite belgeleri bizim açımızdan önemli. Bundan sonraki süreçte de TSE ile bu belgenin sürdürülebilir halde devam etmesini ve standartların yakalanmasını istiyoruz."