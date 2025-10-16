TENMAK, Güneş ve Rüzgar Enerji Projeleri İçin 150 Milyon Lira Destek Sağlayacak

TÜRKİYE Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), güneş ve rüzgarda teknolojik projeleri destekleyen iki çağrıya çıktı. Her biri 150 milyon lira bütçeli çağrılar, 'tendes.tenmak.gov.tr' adresinden başvuruya açıldı. Başvurular, 15 Ocak 2026'ya kadar devam edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bakanlık, güneş ve rüzgar teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla yeni bir adım attı. Bakanlığın ilgili kuruluşu TENMAK, Teknoloji ve Ürün Geliştirme Projeleri (TUGEP) Destek Programı çerçevesinde biri 'Güneş Enerji Sistemleri (GES) Teknolojileri', diğeri de 'Rüzgar Enerji Sistemleri (RES) Teknolojileri' olmak üzere iki yeni proje çağrısı yayımladı.

YÜKSEK VERİMLİ HÜCRE VE GELİŞMİŞ TÜRBİN TEKNOLOJİLERİ

GES Teknolojileri çağrısı kapsamında GES'lerin yerli değer zinciri ve imalat süreçlerinin geliştirilmesi, yüksek verimli FV güneş hücrelerinin ve yüksek sıcaklık güneş termal ısı teknolojilerinin geliştirilmesi ve GES teknolojisi uygulamalarının geliştirilmesi hedefleniyor. RES Teknolojileri çağrısı kapsamında RES için potansiyelin belirlenmesi, RES'lerin verimli kullanımı ile rüzgar türbini ve güç sistemleri teknolojileri ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

PROTOTİPTEN TEST AŞAMASINA

Çağrılar, Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) en az THS 4 olan yani bileşenlerinin ve laboratuvar ortamındaki prototipinin ortaya konulduğu projelerin, nihai çizimlerinin ve fonksiyonel testlerinin yapıldığı aşamaya yani THS 8 seviyesine çıkmasını hedefliyor. Ortaklı proje yapısında olan GES ve RES çağrılarının organizasyonunda en az bir kamu kurum ve kuruluşu veya üniversitenin 'Proje Yürütücüsü Kuruluş' olarak görev alacak. Proje yürütücüsü kuruluşlar tarafından yürütülecek teknoloji ve ürün geliştirme projeleri, TENMAK ve proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt eden en az bir sanayi ortağı tarafından desteklenecek. Her bir çağrının toplam bütçesi 150 milyon lira olarak belirlendi. Başvuruların bütçe üst limiti bulunmazken her bir projenin TENMAK tarafından desteklenen toplam proje bütçesinin en az yüzde 10'u nakdi olarak sanayi ortağı tarafından ayrıca karşılanacak. Proje çağrıları, 'tendes.tenmak.gov.tr' adresinden başvuruya açıldı. Başvurular, 15 Ocak 2026'ya kadar devam edecek.

BAKAN BAYRAKTAR: 120 BİN MEGAVAT VİZYONUMUZA KATKI SUNACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, proje çağrılarıyla ilgili NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Rüzgar ve güneş teknolojilerinde yerli üretimi güçlendirmek ve yenilenebilir enerjide küresel rekabet gücümüzü artırmak amacıyla TENMAK tarafından GES ve RES Teknolojileri 2025 çağrıları açıldı. Kamu-üniversite-sanayi iş birliğini destekleyerek yüksek katma değerli enerji teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu program, 2035 yılına kadar yenilenebilir kurulu gücümüzü 120 bin MW seviyesine çıkarma vizyonumuza güçlü bir katkı sunacaktır" dedi.