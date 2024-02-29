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Telegram, Kanal Sahiplerine Para Ödeme Programını Başlatıyor

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Telegram, kanal sahiplerine reklamlardan para kazanma imkanı sunacak olan bir ödeme programı başlatıyor. Kanal sahipleri, reklamlardan elde edilen gelirin yüzde 50'sini alabilecek ve ödemeler TON Coin ile yapılacak.

Telegram, yakın zamanda kullanıcılarına ödeme ortaklığı sunacağını söyledi. Kanal sahiplerine yönelik yürütülecek program, kanallarda görüntülenen reklamlardan yöneticilerin para kazanmalarını sağlayacak. Reklam Platformu olarak adlandırılan hizmet, Telegram ile para kazanmayı mümkün kılacak.

Telegram, kanal sahiplerine para ödemeye başlayacak

Telegram CEO'su Pavel Durov'un açıklamasıyla programın detayları belli oldu. Buna göre kanal sahipleri, kanaldaki üyelere gösterilen reklamlardan elde edilen gelirin yüzde 50'sini alabilecek. Telegram, TON blokzincirine güç veren kripto para birimi TON Coin'i kullanarak bu kazançları kanal sahiplerine ödeyecek.

TON blokzinciri, Telegram desteğiyle Grams stablecoin projesinin altyapısı olarak geliştirildi. Ancak bu girişim, 2020'de devlet kurumlarıyla yaşanan sorunlar nedeniyle iptal edildi. Telegram yeni reklam sistemi için TON'un teknolojisinden yararlanacak.

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Kanal sahipleri TON coin'lerini standart para birimlerine çevirebilir veya kanallarını daha fazla tanıtmak için Telegram'a ödeme yapabilecek. CEO Pavel Durov'a göre bu, platformda daha fazla içerik oluşturmayı ve katılımı teşvik edecek.

Analiz raporlarına göre Telegram, her ay kanallarında 500 milyar görüntüleme alan 800 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Ancak şimdiye kadar kanal görüntülemelerinin yalnızca yüzde 10'undan para kazanmak mümkün. Reklam Platformu ise uygulamadaki ücretsiz içerikleri gelir fırsatı haline getirecek.

Duyuruyla birlikte TON Coin'in fiyatı yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi. Aynı zamanda Telegram'ın, YouTube ve X gibi rakip platformlar arasında dahil ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Telegram Coin Teknoloji Finans Güncel Haberler

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