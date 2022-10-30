Telegram CEO'su, kullanıcıları için Apple'a kafa tuttu!

Telegram, uzun süredir kullanıcıların uygulama içinden para kazanacağı bir özellik test ediyordu. Fakat Telegram Ceo'su Pavel Durov, bugün yaptığı açıklamaya Apple yüzünden bu özelliğin kararlı sürüme gelmeyeceği açıklandı. CEO Pavel Durov, konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Apple, Telegram kullanıcılardan komisyon almak istiyor!

Telegram'ın test ettiği özellikle kullanıcılar şirkete komisyon ödemeden para kazanabileceklerdi. Yani test edilen bu özelliği kullanacak kişiler, Telegram'a herhangi bir komisyon ödemeyecekti. Para direkt olarak kullanıcılara yansıtılacaktı. Fakat Apple'ın uygulama içi satın alımlarda kendi ödeme sistemini zorunlu tutması ve ek olarak da yüzde 30 komisyon talep etmesi tüm bunların önüne geçti

Apple'ın ne kadar para kazandığı belli oldu!

Apple vergisi denen bu komisyon ücreti, Telegram'ın test ettiği söz konusu özelliğin kaldırılmasına neden oldu. CEO Pavel Durov ise Apple'ın kullanıcıların para kazanmasına engel olduğunu ve girişimcilerin hayallerini ezdiğini açıkladı. Ayrıca konuyla ilgili de şu açıklamaları Telegram kanalından paylaştı:

"Maalesef Apple'dan içerik oluşturucuların %30 vergi ödemeden çabalarından para kazanmalarından memnun olmadıklarına dair bir haber aldık. Apple'ın kendi ekosistemi üzerinde tam kontrolü olduğu için başka alternatifimiz yoktu. iOS cihazlarda bu tür ücretli gönderileri devre dışı bırakın."

"Bu, trilyon dolarlık bir tekelin kendi içeriklerinden para kazanmaya çalışan milyonlarca kullanıcı pahasına pazar hakimiyetini nasıl kötüye kullandığının bir başka örnegi. Umarım AB, Hindistan ve başka yerlerdeki düzenleyiciler, Apple daha fazla hayalleri mahvetmeden ve devlet tarafından alınan KDV'den daha yüksek bir vergiyle daha fazla girişimciyi ezmeden önce harekete geçer."

Telegram CEO'su Pavel Durov, sık sık WhatsApp'ın güvenlik ve gizlilik konusundaki eksikliklerini açıklamasıyla biliniyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple gerçekten girişimcilerin hayallerini yıkıyor mu? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.