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Telegram, aylık 1 milyar aktif kullanıcı sayısı için gün sayıyor

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Telegram Kurucusu Pavel Durov'a göre, uygulama önümüzdeki yıl içerisinde 1 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olacak. WhatsApp'ın güvenlik sorunlarına dikkat çeken Durov, Telegram'ın popülerlik kazandığını belirtti.

WhatsApp, günümüzde en popüler mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkıyor. Ancak gizlilik odaklı Telegram ise son yıllarda hızla büyüyerek dikkat çekiyor. Bu konuyu ele alan Telegram Kurucusu Pavel Durov, uygulamanın 1 milyar kişiye kişiye ulaşacağını söyledi.

Telegram, aylık 1 milyar aktif kullanıcı sayısı için gün sayıyor

Telegram Kurucusu Pavel Durov'a göre, uygulama önümüzdeki yıl içerisinde 1 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olacak. Özellikle WhatsApp'ın güvenlik sorunlarına sahip olduğunu belirten Durov, uygulamanın "yangın yerine" döndüğünü söyledi.

Bu hafta verdiği bir röportajda Durov, Telegram'ın büyümesini ele aldı. Platform şu anda yaklaşık 900 milyon aktif kullanıcıya sahip. Ancak önümüzdeki yıla kadar aktif kullanıcı sayısının 1 milyar kişiye ulaşacağını ifade etti.

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Şu anda en popüler mesajlaşma platformları arasında 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip WhatsApp ve Facebook Messenger yer alıyor. Ancak Telegram, son yıllarda kendisini gizlilik odaklı bir alternatif olarak konumlandırarak popülerlik kazandı. Mesajlar için uçtan uca şifreleme sunuyor ve çok çeşitli cihazları destekliyor.

Şirket ayrıca platformdan daha fazla para kazanmayı da umuyor. Durov, Premium abonelik hizmetine ek olarak, Telegram'ın büyümesi için ABD borsasını takip ettiğini söyledi. Ancak Durov, Telegram'ın siyasi olarak tarafsız kalmaya devam edeceğini belirtti.

Telegram kısa süre önce uygulamaya özel çıkartmalar ekledi. Ayrıca önümüzdeki haftalarda 16'dan fazla özellik getirecek büyük bir güncelleme sağlamayı planlıyor.

Peki siz Telegram kullanıcı sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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