Telegram, Apple Vision Pro için yeni bir uygulama sunacak

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, Apple Vision Pro kullanıcılarına özel bir uygulama sunacak. Uygulama, VisionOS tasarım yönergelerine uygun olarak tasarlanmış ve birçok özelliği içerecek.

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, iOS, macOS, Android ve Windows dahil olmak üzere farklı platformlarda mevcuttur. Yakında, Apple Vision Pro sahipleri bugün (14 Kasım 2023) paylaşılan bir teaser'da gösterildiği gibi, Telegram'a yeni bir VisionOS uygulamasıyla da erişebilecekler.

Apple Vision Pro'da Telegram nasıl olacak?

Telegram CEO'su Pavel Durov'un kişisel kanalında paylaştığı teaser, uygulamanın Apple Vision Pro'da nasıl görüneceğini gösteriyor. Telegram, görüntülere baktığımızda uygulamanın tüm VisionOS tasarım yönergelerine uymasını sağlamış gibi gözüküyor. Uygulamanın tamamı yarı saydam olduğundan kullanıcılar Vision Pro'da Telegram'ı kullanırken derinlik hissine sahip oluyor.

VisionOS için Telegram, geleneksel bir sekme çubuğu yerine kişilere, çağrılara, sohbetlere ve ayarlara hızlı erişim sağlayan bir kenar çubuğuna sahip. Kullanıcılar iOS için Telegram'da bulunan medya, sesli mesajlar ve hatta yeni tanıtılan Hikayeler gibi tüm özelliklere bire bir Vision Pro'da da sahip olacaklar.

Teaser'da, sürükleyici bir video oynatıcının yanı sıra tüm görünümü dolduran ve uygulama penceresinin sınırlarını aşan animasyonlu AR çıkartmaları da görebiliyoruz. Mesajlar Siri diktesi veya sistemin sanal klavyesi kullanılarak gönderilebiliyor. Teaser'ı buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

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Şu anda uygulama hakkında daha fazla ayrıntı yok. Ancak Vision Pro'nun 2024'ün başlarında ABD'deki mağazalara gelmesi beklendiği göz önüne alındığında, Telegram'ın VisionOS uygulamasını gelecek yıl piyasaya sürmeye hazırlamak için hala biraz zamanı var diyebiliriz.

Geliştiriciler, Vision Pro için uygulamalar oluşturmak üzere VisionOS SDK'yı indirebilir. Apple, resmi lansmandan önce birkaç geliştiriciyi yeni donanımı denemeye davet etti. iOS için Telegram, App Store'da ücretsiz olarak mevcut. Böyle uygulamaların Vision Pro sürümlerinin de ücretsiz olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Apple Vision Pro, lansman sırasında uygulamalarla dolu bir App Store'a sahip olacak. Apple, karma gözlüğün işletim sistemi VisionOS için geliştirilmiş özel uygulamalar içeren yepyeni bir App Store ile birlikte geleceğini söyledi. Ayrıca Şirket, bu App Store'un uyumlu iPad ve iPhone uygulamalarını barındıracağını da belirtti.

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