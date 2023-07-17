Telefonunuz nasıl hacklenebilir? İşte mutlaka almanız gereken önlemler!

Telefonunuzdaki tüm verilerin cebinizde güvende olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tekrar düşünün. Telefonunuz nasıl hacklenir?

Arkadaşınızı gözetlemek için "telefon nasıl hacklenir" diye arama yapmak ilginç bir fikir gibi gelebilir. Ancak bilgisayar korsanlığı tamamen yasa dışıdır. Ayrıca, zaman zaman hatalar yapabilir ve siber suçlular için kolay bir av haline gelebilirsiniz. Akıllı telefonlarımız, hayatımız hakkında oldukça hassas bilgiler içerirler. Bu veriler yanlış ellere geçerse, bu feci sonuçlara yol açabilir. Peki telefonunuz nasıl hacklenir?

Akıllı telefonunuz uzaktan nasıl hacklenir?

Şaşırtıcı bir şekilde, bilgisayar korsanlarının kişisel bilgilerinizi çalmak için telefonunuzun ellerinde olmasına gerek yoktur. Telefonunuzu uzaktan kolayca hedef alabilirler. Yeterince dikkatli olmazsanız, parolalar, SSN'ler, banka hesap bilgileri, kısa mesajlar, fotoğraflar ve neredeyse her şey bilgisayar korsanlarının eline geçebilir.

Siber suçlular genellikle insanların akıllı telefonlarına erişmek ve onları izlemek için benzersiz yollar geliştirir. Genellikle, telefonun işletim sistemindeki bazı güvenlik açıklarını hacklemek veya insanları cihazlarına kötü amaçlı yazılım indirmelerine ikna etmek için ararlar. Ayrıca siber suçlular, sahte Wi-Fi ağları oluşturur ve bunlara telefonunuzla bağlandığınızda sizi kötü amaçlı sitelere yönlendirirler.

Hackerlar sizi bir SIM aracılığıyla bile hackleyebilir. Telefon numaranızı cihazlarına aktarır ve hesabınıza erişim sağlar. Bu durumdan kaçınmak için, SIM değişimini nasıl önleyeceğinizi bilmelisiniz. Ayrıca size kötü amaçlı bir bağlantı içeren bir e-posta gönderebilirler ve sizi bu bağlantıya tıklamanız için kandırmaya çalışırlar. Bu tür e-postalar veya metinler çok gerçek görünebilir ve bazen kötü amaçlı bir site ile meşru bir site arasında ayrım yapmak karmaşık olabilir.

Amazon çalışanı, kripto para borsasını hackledi: Milyonlarca dolar çaldı!

Telefonunuzun hacklendiğini nasıl anlarsınız?

Android ve iOS akıllı telefonunuzda bunları fark ederseniz, bir siber suçlunun sizi hedef almış olma olasılığı vardır:

Olağandışı veri kullanımı artışları.

Aşırı pil tüketimi.

Uygulamaları başlatma sürelerinin çok uzaması.

Rastgele telefonun sebepsiz yere yeniden başlatılması.

Garip pop-up'lar.

Arkaplan gürültüsü.

Yüklediğinizi hatırlamadığınız uygulamalar.

Garip telefon görüşmeleri.

Telefonunuza bağlı hesaplarda olağandışı etkinlikler.

Yukarıda belirtilen tüm vakaların bilgisayar korsanlığıyla bağlantılı olmadığını unutmayın. Örneğin, bir uygulamanın yüklenmesi uzun sürüyorsa, telefonun performansında bir sorun olabilir. Cihazınızın saldırıya uğrayıp uğramadığını öğrenmenin bir başka yolu da, üzerinde bir güvenlik taraması yapmak için antivirüs yazılımı kullanmaktır. Şüpheli bir şey varsa, onu tespit edecektir. Bu nedenle, birisinin telefonunuza uzaktan nasıl erişebileceğini bilmenin yanı sıra, bir siber saldırıdan sonra ne yapacağınızı da öğrenmelisiniz.

Bir hackerı telefonunuzdan nasıl kaldırırsınız?

Artık insanların telefonunuzu nasıl hacklediğini bildiğinize göre, bir sonraki adım düzeltici önlemler almaktır. Yapmanız gereken ilk şey, cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamaktır. Ancak fabrika ayarlarına sıfırlamanın cihazınızda depolanan her dosyayı da sileceğini unutmayın. Şüpheli uygulamalardan kurtulun. Telefonunuza kendinizin yüklemediği uygulamaları arayın ve silin.

Bir virüsten koruma uygulaması yükleyin. Sağlam bir virüsten koruma paketi, cihazınızdaki tüm kötü amaçlı yazılımları veya işlemleri algılayabilir ve akıllı telefonunuzu gelecekteki olası bilgisayar korsanı saldırılarına karşı korumanıza yardımcı olabilir. Yakınlarınıza durumu haber verin. Başlarını belaya sokmamak için ailenize, arkadaşlarınıza ve iş arkadaşlarınıza telefon numaranızdan gelen şüpheli mesajları açmamaları gerektiğini bildirmek en iyisidir.

Bilgisayar korsanını telefonunuzdan kaldırmak için elinizden gelen her şeyi yaptıktan sonra, cihazın şifresi, tüm sosyal medya, Apple Kimliği veya Google hesabı, e-posta ve internet bankacılığı gibi hesap şifrelerinizi değiştirmelisiniz. İşiniz bittiğinde, hesaplarınız için güçlü şifreler oluşturduğunuzdan emin olun.

Güvenliğimiz tehlikede: Taşınabilir hack cihazı satışlarının tavan yapması bekleniyor!

Bilgisayar korsanlarının telefonunuza girmelerini nasıl önlersiniz?

Akıllı telefonunuzu ve içindeki tüm kişisel bilgileri bilgisayar korsanlarından korumak için alabileceğiniz birkaç önlem vardır:

Akıllı telefonunuzu kilitleyin: Cihazınızın ekranını kilitlemek için güçlü bir parola oluşturun. Telefonunuzda ayrıca Touch ID veya Face ID varsa, onu da ayarlayın.

Kullanmanız gerekmedikçe mobil veriyi veya Wi-Fi'yi açmayın: Bu, kötü amaçlı yazılımların verilerinizi kullanmasını engelleyebilir.

Kalabalık yerlerde erişim noktanızı kapatın: Cihaz açıkken bir bilgisayar korsanının cihazınıza erişmesini kolaylaştırır ve bu özelliği kullanıyorsanız, güçlü bir parola ayarladığınızdan emin olun.

Asla şüpheli bağlantılara tıklamayın. Kılık değiştirmiş kötü amaçlı yazılım olabilir.

Cihazınızın ve üzerinde yüklü uygulamaların güncel olduğundan emin olun: Bu, performans güncellemelerinin yanı sıra güvenlik açıkları için güvenlik yamaları da yüklediğiniz anlamına gelir.

Telefonunuzu jailbreak yapmayın: Bu, akıllı telefonunuzun daha sonra saldırıya uğrama olasılığını artırabilir.

Ekstra bir güvenlik katmanı kullanın: Bunun için iki faktörlü kimlik doğrulama en iyi seçenek olacaktır.

Bir antivirüs uygulaması yükleyin. Mümkünse bu uygulama da güvenli ve çok indirme sayısına sahip bir uygulama olsun.

Gmail'den hacklenebilirsiniz: Mavi tiklere güvenmeyin!

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.