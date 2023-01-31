Üye Girişi
Haberi Paylaş

Telefonu şarj edeceğiz diye pilini öldürmeyin! #SDNCevaplıyor

Teknoloji Haberleri

Telefonu şarj edeceğiz diye pilini öldürmeyin! #SDNCevaplıyor

SDN Cevaplıyor canlı yayını ile karşınızdayız. Bu hafta da yaklaşık 30 dakika boyunca sizlerden gelen soruları yanıtlıyoruz.

SDN Cevaplıyor canlı yayını ile karşınızdayız. Bu hafta da yaklaşık 30 dakika boyunca sizlerden gelen soruları yanıtlıyoruz. Bize sorularınızı YouTube sohbet üzerinden sorabilirsiniz.

SDN Cevaplıyor canlı yayın!

ShiftDelete.Net yıllardır süregelen haftalık bülten tadında canlı yayın geleneğini sürdürüyor. Her Salı ve Perşembe günü düzenlediğimiz canlı yayınlarla birlikte siz takipçilerimizle gündemi değerlendiriyor ve sorularınızı yanıtlıyoruz.

SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ile SDN editörleri Furkan Karaca, Samet Jankovic ve Osman Furkan Şahin'in katıldığı canlı yayınlarımızda yeni tanıtılan akıllı telefonlar, PC donanımları gibi yeni ürünlerin dışında gündem haberlerine de değiniyoruz.

Canlı yayını kaçıranlar ne yapacak?

Eğer canlı yayını kaçırdıysanız YouTube kanalımız üzerinden tekrarını izlemeniz mümkün. Ayrıca içeriklerimize Twitter ve Facebook üzerinden de erişebilir, teknoloji dünyasındaki en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak, güncel teknoloji içeriklerini anında izleyebilirsiniz.

Canlı yayınımız saat 17: 00'da başlıyor. Yayınımızda görüşmek üzere. Herkesi bekliyoruz!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Youtube Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.
title