Akıllı telefonlar günlük hayatın en büyük vazgeçilmezlerinden birisi konumunda. Bu küçük akıllı kutular sayesinde her iş tek bir tıkla kolayca halledilebiliyor. Ancak bazen yaptığımız kritik hatalar bu cihazların ömrümü kısaltabiliyor. Bunlara şarj ederken yapılan yanlışları örnek gösterebiliriz. Peki akıllı telefon nasıl şarj edilmeli? Telefonu şarj edeceğiz diye pilini öldürmeyin. Telefon şarj ederken dikkat edilmesi gereken detaylar!

Telefon şarj ederken dikkat edilmesi gereken detaylar

Akıllı telefonlar bir süre sonra yıpranmaya başlıyorlar. Genellikle ilk sorun pil tarafında patlak verir ve çeşitli şarj sorunları ortaya çıkmaya başlar. Ancak şarj ederken çeşitli yanlışların yapılması bu süreci daha da hızlandırır ve cihazın kullanım ömrümü büyük ölçüde azaltır.

Telefon şarj ederken dikkat edilmesi gereken detaylar ise şöyle;

Kalitesiz şarj aletlerinden uzak durun

Son dönemde birçok akıllı telefon üretici çevrecilik adı altında kutulardan şarj aletlerini çıkarmaya başladı. Özellikle amiral gemisi modellerde daha fazla karşımıza çıkan bu durum, bazı kullanıcıların kalitesiz veya yan sanayi şarj aletlerine yönelmesine yol açtı. Orijinal şarj aletlerinin fiyat etiketinin yüksek olması nedeni ile sıklıkla tercih edilen bu tür kalitesiz -merdiven altı- ürünler telefonunuzun pilinin ömrünün normalden daha hızlı yıpranmasına neden olur. Bu yüzden uzun vadede düşünerek her zaman orijinal şarj aletlerini ve kablolarını kullanmanızda fayda var.

Dünyanın en kısa IQ testi! Üç soru ile zekanızı ölçün

Telefonunuzu az şarj edin – Telefon şarj etme yöntemleri

Kulağa garip gelebilir ama bu bilimsel bir gerçek. Akıllı telefonlardaki bataryalar ne kadar çok şarj edilirse o kadar çok aşınır. Yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj etmek batarya ömründen bir döngü eksiltirken, yüzde 0'dan yüzde 80'e şarj etmek bunun çeyreğini eksiltir. Yüzde 80 sizin için yeterli değilse en azından yüzde 90'ı geçirmeyin. Bunu yapmak uzun vadeli bir çözümdür, bataryanızı yeni değiştirdiyseniz ya da yeni bir telefon aldıysanız bu rutine alışmaya çalışın. AccuBattery gibi uygulamalar bunun takibi için size yardımcı olabilir.

Şarj sırasında telefonu zorlayacak uygulamalardan ve işlemlerden uzak durun

Akıllı telefonların şarj sırasında belirli bir sıcaklık seviyesinin altında olması gerekiyor. Tabii ki bu noktada şarj ederken telefonu kullanmayın demek yanlış olur, ancak bu süreçte oyun gibi cihazı zorlayacak işlemlerin yapılması sıcaklığın artmasına ve uzun vadede bileşenlerin zarar görmesine neden olabilir. En azından yüksek performans isteyen uygulamalardan kaçının. Bu, cihazınızın sağlığı için önemli bir önlem olacaktır.

Powerbank kullanımına dikkat

Aslında bu da yukarıda bahsettiğimiz kalitesi şarj aletleri kategorisine girebilir, ancak ayrıca altını çizmek istedik. Powerbank kullanımı ülkemiz dahil tüm dünyada oldukça yaygın ve özellikle telefonun şarj aletiyle şarj olmasının mümkün olmadığı durumlarda hayat kurtarıcı olabiliyor. Ancak bu cihazların da kalitesiz ve yan sanayi olanlarından kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Hem telefonunuzun pil sağlığını ve en önemlisi kendi sağlığınız için. Zira güvenilirliği şüpheli ve gerekli denetimlerden geçmeyen powerbankler patlama yapabiliyor. Bu yüzden bilindik ve güvenilir markaları tercih etmek oldukça faydalı olacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!