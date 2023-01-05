Bugün ortaya atılan bir iddia, tüm gençleri ve öğrencileri heyecanlandırdı. Gençlerin cep telefonu alırken Ötv'den muaf tutulması hakkında ortaya çıkan iddia, "telefonlara ÖTV indirimi mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Telefonlara ÖTV indirimi mi geliyor?

Hükümet, gençleri hedef alan bir adım daha atmayı planlıyor. Önceki haberlerde de belirtildiği gibi, gençlerin cep telefonu alırken ÖTV'den muaf tutulması için düzenlemeler yapılabilir. Bu düzenlemeye göre, gençler 10 bin liralık bir cep telefonu için ÖTV'den muaf olacak ve bu telefon için 5 bin lira ödeyecekler.

Bu muafiyet, alınan telefonun üç ya da beş yıl süreyle elden çıkarılmaması koşuluyla uygulanacak. ÖTV matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 1.500 TL – 3.000 TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlardan alınan ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanıyor.