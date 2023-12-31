Telefonda tuşlara dokunmadan ses değiştirme yöntemleri

Ses açma kapama tuşları çalışmayı durdurduysa telefonunuzdaki ses düzeyini kontrol etmek için kullanabileceğiniz bazı hızlı ve kolay yöntemler vardır. Ses tuşlarını onarmak için bir teknisyeni ziyaret etmeniz gerekse de bu yöntemler geçici çözüm görevi görür. Peki bu yöntemler neler? Tuşlara dokunmadan ses değiştirme nasıl yapılır?

Telefonda tuşlara dokunmadan ses değiştirmek için yollar

1. Ayarlar uygulamasını kullanın

Tuşların yanı sıra telefonunuzdaki ses seviyesini kontrol etmenin en kolay yolu cihaz ayarlarıdır. Ayarlar >Ses ve titreşim bölümüne gidin ve medya ses seviyesini, zil sesini, bildirimleri ve alarm sesini kendinize göre ayarlayın. Örneğin Samsung telefonlarda bunu Ayarlar >Sesler ve titreşim >Ses seviyesi yollarını izleyerek bulabilirsiniz.

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2. Sesli asistanı kullanın

Telefonda tuşlara dokunmadan ses değiştirme için diğer yöntem ise sesli asistanı kullanmak. Tüm modern Android telefonlar Google Asistan önceden yüklenmiş olarak gelir ve ondan ses seviyesini değiştirmek de dahil olmak üzere çeşitli şeyler yapmasını isteyebilirsiniz. Asistanı "Hey Google" özel kelimesini söyleyerek uyandırmanız ve komutu söylemeniz yeterlidir.

Ancak bunu yapmadan önce asistanın sizi duyabilmesi için özelliğin aktif olduğundan emin olun. Google Asistan kapalıysa Android'de nasıl etkinleştireceğinizi öğrenebilirsiniz. Galaxy telefonlarda da Samsung'un sesli asistanı Bixby'yi aktif hale getirerek aynı komutu yapmasını isteyebilirsiniz. Yine iOS cihazlarda da "Hey Siri!" derseniz asistana ulaşıp isteğinizi iletebilirsiniz.

3. Kulaklık kullanın

Telefonunuz kulaklıklarınız veya kablosuz kulaklıklarınız gibi bir ses cihazına bağlıysa bunları ses seviyesini kontrol etmek için de kullanabilirsiniz. Kablosuz kulaklığınızda ses seviyesini kontrol etmek için özel düğmeler bulunabilir ve çoğu kulaklık, dokunmatik kontroller aracılığıyla bunu yapmanıza olanak tanır. Çoğu zaman, resmi uygulama aracılığıyla hangi eylemin ses seviyesini arttırması/azaltması gerektiğini bile özelleştirebilirsiniz.

Bir tamirciye gitmek ve ses düğmelerini onarmak kalıcı çözüm olsa da sorun çözülene kadar yukarıdaki ipuçları işinize yarayacaktır. Örneğin, ses tuşlarını tamir ettirme şansınız olmadan önemli bir çağrı almak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda yukarıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.

Peki siz tuşlara dokunmadan ses değiştirme rehberimiz hakkında neler düşünüyorsunuz? Bildiğiniz başka yöntemler var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.