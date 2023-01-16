Telefon ve internet faturaları, enflasyonun gerisinde kaldı!

Bir Ailenin Haberleşme Giderleri Raporu'na göre haberleşe masrafları, enflasyonun gerisinde kaldı. işte detaylar!

Son dönemde ülkemizde yiyecekten içeceğe, teknolojiden giyime her şeyin fiyatı artıyor. Günümüzde ana ihtiyaçlar arasında yer alan telefon ve internet hizmetlerinin faturaları da bu yükselişten nasibini alıyor. Bir Ailenin Haberleşme Giderleri Raporu'na göre haberleşe masrafları, enflasyonun gerisinde kaldı.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), her sene sonunda BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) yayınladığı verileri esas alarak hazırladığı haberleşme maliyetleri raporunun 2022 yılına ait olanını geçtiğimiz günlerde yayınladı.

Evlerinde sabit telefon ve internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderinin, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 oranında arttığı belirtildi. Bu oranın resmi enflasyon olan yüzde 64,27'nin çok altında gerçekleştiğine dikkat çekildi.

2021 yılında da resmi enflasyon TÜFE yüzde 36,08 olarak gerçekleşmiş olmasına rağmen, haberleşme giderleri sadece yüzde 13,41 oranında artmış ve yine yıllık enflasyonun oldukça gerisinde kalmıştı.

Haberleşme sektörünün enflasyona karşı olumlu katkısı var

TELKODER, dövizde yaşanan yüksek artış, kredi faizlerindeki artış, personel giderlerindeki artış, enerji fiyatlarındaki artış gibi tüm maliyet artışlarından direkt olarak etkilenen haberleşme sektörünün, bu artışları kullanıcı fiyatlarına tam olarak yansıtılmadığına dikkat çekiyor.

TELKODER, 2021 yılında Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) yüzde 7,5'tan yüzde 10'a yükseltilmesine karşı çıkarak dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bu verginin tamamen kaldırılması gerektiğini savunmuştu.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci konuyla ilgili olarak;

"Son yıllarda düzenli olarak hazırladığımız Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırmasına göre, ailelerin bu yılki haberleşme giderlerinde geçtiğimiz döneme göre %25 artış olmasına rağmen, bu artış enflasyon oranının çok altında kaldı.

Biz TELKODER olarak her zaman vatandaşlarımız için uygun maliyetli haberleşme hakkını savunuyoruz. Bu noktada %10'a yükseltilen Özel İletişim Vergisi'nin kaldırılması gerektiğini, bu verginin bir örneğinin daha olmadığını ve bu gibi yüklerin insanımızın ucuz haberleşme hizmeti alma hakkını zorladığını da bir kez daha hatırlatmak isterim.

Diğer taraftan, temsil ettiğimiz alternatif telekomünikasyon şirketlerinin sürdürülebilirliğinin öneminin de üzerinde durmak gerekiyor. Enflasyonun resmi verilerine göre %64 (TÜFE) seviyesinde olduğu, doların da artmasıyla tüm üretim, altyapı, işletme maliyetlerinin etkilendiği bir ortamda sektörün hizmet bütçelerini gerekli oranda artıramadığını, iyileşme oranının kısıtlı kaldığını belirtmek isterim.

Bu noktada bir denge kurulmalı ki vatandaşlarımız alternatif ve kaliteli haberleşme hizmetine, güncel ekonomik şartlar özelinde uygun sayılabilecek fiyatlarla ulaşabilsinler." değerlendirmesinde bulundu.