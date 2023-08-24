Telefon ve Bilgisayar Güvenliğini Tek Yerden Sağlama

Telefon ve bilgisayarın güvenliğini tek bir uygulama ile sağlayan Device Security Pro hakkında bilgi veren haber.

Gündelik hayatımızda kullandığımız ana cihazlarımızdan olan telefon ve bilgisayar, birçok işimizi çözmesi dışında güvenlik konusunda da önemli. Peki Telefon ve bilgisayarın güvenliğini tek yerden nasıl sağlarız?

Telefon ve bilgisayarın güvenliğini tek yerden nasıl sağlarım?

Device Security Pro, 10 cihaza kadar koruma sağlar, daha fazla bilgi için buraya tıklayın

Device Security Pro, PC, Mac, cep telefonları ve tabletlerde 10 adede kadar cihaz için gelişmiş güvenlik sağlayarak, kullanıcıların cihazlarını ve kimliklerini koruma altına alan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

Bu uygulama, Parola Yöneticisi, İzleme Önleme ve Reklam Engelleyici gibi özelliklerle kimlik hırsızlığına karşı koruma sunuyor. Üçüncü şahısların veri toplamasını engellerken, kullanıcılara güvenli bir bağlantı sağlar. Ayrıca, 7/24 İngilizce teknik destek ekibi de bulunuyor.

Device Security Pro, kötü amaçlı yazılımlar, virüsler, fidye yazılımları, kimlik hırsızlığı ve bankacılık dolandırıcılığı gibi bir dizi tehdide karşı koruma sağlıyor. Tehlikeli ve hileli web sitelerini engeller, deep web'de kişisel bilgilerin izini sürer, parola güvenliğini sağlar ve tuş vuruşlarını şifreleyerek kullanıcıların güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor.

Uygulamanın ek avantajları arasında, 10 cihaza kadar koruma sağlama yeteneği, 1 veya 2 yıllık abonelik seçenekleri, 30 günlük para iade garantisi, ödüllü antivirüs ve kimlik hırsızlığı koruması gibi özellikler bulunuyor. 30 yıllık bir tecrübe ile desteklenen Device Security Pro, uygun fiyatlarıyla kullanıcılara verilerini etkili bir şekilde koruma imkanı sunuyor.