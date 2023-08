Telefon Tutucuları Telefonlara Zarar Veriyor mu?

Gündelik hayatta özellikle trafikte telefonlarla alakalı ciddi sorunlar yaşıyoruz. Haritalardan, yol tarifine kadar bir çok veriyi kontrol etmemiz gereken telefonlarımızı sürüş esnasında bir yere yerleştirmek bazen bir çileye dönüşüyor. Fakat bu durum bir yandan birçok telefona zarar da veriyor. Görünürde en ufak bir çizik dahi olmayan telefonlarımıza telefon tutucu nasıl zarar veriyor? İşte detaylar…

Telefon tutucuları doğru şekilde kullanmazsanız yarardan çok zararı var!

Geçtiğimiz günlerde Reddit'te bir kullanıcının " İphone 11'imin kamerası düzgün çalışmıyor" sorusu ile ortaya çıkan telefon tutucu sorunları gündem oldu. Peki gerçekten telefon tutucular mı telefonlara zarar veriyor yoksa yanlış kullandığımız için mi? Bu sorunun cevabı aslında oldukça basit. Yanlış kullanım sebebiyle cihazlarımı zarar görüyor.

Her teknolojik üründe olduğu gibi telefonlarımızda da çok çeşitli, mikro denilebilecek boyutlara sahip devre kartları ve parçalar bulunmakta. Bu parçalar telefonumuzun işlemcisini, kamerasını, bataryasını vb. birçok değerli donanımının doğru bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Tabi her şeyin düzgün çalıştığı bir cihaz da en çok bizi mutlu ediyor. Fakat bu cihazların göz ardı ettiğimiz bir özellikleri var sarsıntı.

Devlerin savaşı: Dacia, Avrupa pazarında Jeep'e meydan okuyor!

Bahsi geçen Reddit kullanıcısı Kawasaki Ninja 650 isimli bir motosiklete sahip. Her sabah kendisi motoruna biniyor ve işe gidiyor. Tabi motorunu kullandığı her an yanına telefonunu alıyor ve navigasyon gibi bilgileri alıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken detay telefonunu motoruna sabit bir telefon tutucuya emanet etmesi.

Bahsettiğimiz motor gerçekten hızlı. Bu sebeple de yolda kullanırken çokça sarsıntıya maruz kalıyor. Tabi bu sarsıntılar her ne kadar istenmese de motora yapışık durumda olan telefona da aktarılıyor. Böylece cihaz içindeki hassas parçalar zarar görmekte. Bahsi geçen Reddit kullanıcısı telefonunu bu şekilde kullanmasının ardından yaşadığı sorunu aktarırken telefonunun makro lensinde yaşadığı sıkıntıdan bahsediyor.

Sorunun kaynağı ise bir başka kullanıcının aynı şekilde telefonunu sarsıntılara maruz bırakmasıyla yaşadığı kamera titreme sorunu ile anlaşıldı. Peki bu telefon tutucuları nasıl kullanmak gerekiyor? Öncelikle özellikle motosikletler için bu geçerli telefonun sabitlendiği yerin kaportaya denk gelmemesine dikkat edilmeli. Çünkü telefonlarınıza asıl zarar veren nokta direkt olarak sarsıntıyı almaları. Bu sorunu çözmeniz halinde sağlıklı bir şekilde telefon tutucuları kullanmaya devam edebilirsiniz…