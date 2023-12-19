Telefon Hoparlörü Nasıl Temizlenir?

Hoparlör temizleme işlemi nasıl yapılır? Hoparlörlerinizi evdeki malzemelerle temizleyebilir veya basınçlı hava spreyi kullanabilirsiniz. Profesyonel bir temizlik için ise telefonun içini açmanız gerekebilir. Ayrıca videolar yardımıyla da hoparlörlerinizi temizleyebilirsiniz.

Hoparlör temizleme birçok insanın telefon kullanımında araştırdığı konulardan birisi. Özellikle uzun süreli kullanımlarda hoparlörün içinde biriken toz ve diğer kirler ses kalitesini büyük oranda düşürebiliyor. Peki ses kalitesini artırmak için hoparlör temizleme işlemi nasıl yapılır? Siz de evinizde telefonunuzun hoparlöründen maksimum verimi almak istiyorsanız rehberimizi uygulayabilirsiniz.

Hoparlör temizleme nasıl yapılır?

Zaman içinde kirlenen telefon hoparlörleri telefonunuzdaki sesleri duymanızı zorlaştırabilir. Ses kalitesini fazlasıyla etkileyebilir. Üstelik kirlenmesine de gerek yok. Telefonunuzu suya düşürdüğünüzde de hoparlörleriniz etkilenebilir. Bu rehberde sizlere iki durumdan da nasıl kurtulabileceğinizden bahsedeceğiz.

Hoparlör kirini evdeki malzemelerle temizlemek

Bir pamuklu çubuk alın ve Biraz baskı uygulayarak hoparlör deliklerinin üzerinde dairesel hareketlerle yavaşça hareket ettirin. Tüm kirler çıkana kadar bu işleme devam edin. Hoparlör delikleri yeterince büyükse çubuğu deliklere bastırın. Ancak çok fazla bastırmayın; yalnızca uçtaki pamuğun yuvaya girmesine yetecek kadar bastırın. İçeri girdikten sonra, biraz baskı uygulayarak çubuğu sola ve sağa ovalayın.

Pamuklu çubukları kirlendikleri zaman değiştirin. Daha iyi sonuç almak için pamuklu çubuğunuzun üzerine az miktarda tuvalet ispirtosu sürün. Bunun haricinde temizleme jellerinden de yararlanabilirsiniz. Eğer elinizde bir jel yoksa bir hamur yapıştırıcıyı küçük bir top haline getirin, onu hoparlörün deliklerine 2 ila 3 saniye boyunca bastırın ve sonra hemen çekin.

Bunların yanında daha dikkatli olmak şartıyla kürdan, diş fırçası gibi malzemelerle de hoparlörlerinizi tozlardan arındırabilirsiniz.

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Basınçlı havayla kiri dışarıya üflemek

Bir kutu basınçlı hava spreyi satın alın. Basınçlı hava spreylerini ofis malzemeleri mağazalarında, elektronik mağazalarında ve çevrimiçi tedarikçilerde bulabilirsiniz. İnce pipeti basınçlı hava spreyinizin ağzına vidalayın. Aşağıya doğrultarak ve kulakçılığı aşağıya bastırarak bir test yapın. Hava pipetin ucundan üflenmelidir. Püskürtme yaparken başlığın yanlarından hava kaçırdığını hissediyorsanız pipeti sıkın. Basınçlı hava spreyinizi onsuz hedefleme konusunda rahatsanız pipeti çıkarabilirsiniz. Hoparlör yuvasına 3 ila 4 kısa vuruşla basınçlı hava üfleyin. Pipetin ucunu hoparlör açıklığından en az 1,3 cm uzakta tutmayı ihmal etmeyin. Pipet kullanıyorsanız, hava üflerken sabit kalmasını sağlamak için diğer elinizle tutun.

Hoparlörleri telefonun içinden temizlemek

Bu yöntemi profesyonel değilseniz evde denemenizi tavsiye etmiyoruz. Öncelikle telefonunuzun arka kısmını spudger kullanarak çıkarın. Korudukları metal kapakların ve hoparlörlerin kancalarını açın. Hem ahize hem de telefon hoparlörleri genellikle metal kapaklarla yerinde tutulur. 3 numaralı yıldız tornavida kullanarak kapakları yerinde tutan vidaları sökün ve çıkarın. Buradan hoparlörleri yavaşça dışarı çekin. Sorun yaşıyorsanız hoparlörleri spudger kullanarak yavaşça çıkarın.

Hoparlörleri alkole batırılmış mikrofiber bir bezle silin. Mikrofiber bir beze az miktarda tuvalet ispirtosu sürün. Hoparlör parçalarını temizlenene kadar yavaşça fırçalayın. Açıklıklar için dışarıdan hafifçe üfleyin. Daha sonra pamuklu çubuğu alkole batırın ve hoparlör açıklıklarından hafifçe ovalayın. Ardından kurumasını bekleyin. İşiniz bittiğinde arka kapağı yerine takabilirsiniz.

Videolar yardımıyla hoparlör temizleme

Hoparlörlerinize su kaçmışsa veya sadece su kaçma durumunda da değil, küçük tozlarla kaplanmışsa ilginç bir şekilde hoparlörlere hiç temas etmeden çözmenin bir yolu var. Youtube'a girin ve arama kısmına hoparlör temizleme sesi yazın. Ardından çıkan videolardan birini seçin ve hoparlörünüzün sesini fulleyin. Eğer temizlenmezse videoyu tekrar oynatabilirsiniz.

Peki siz bu rehber hakkında neler düşünüyorsunuz? Taktikler işe yaradı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.