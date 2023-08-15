Tel Aviv'de Çinli İnşaat İşçileri Hafif Raylı Projesi Üzerinde Çalışıyor

Tel Aviv'in kuzeyindeki Tel Aviv Hafif Raylı Yeşil Hat şantiyesinde çalışan Çinli inşaat işçileri, Çin Santral İnşaat Şirketi tarafından üstlenilen bir projede çalışıyor. Proje, 700 metre uzunluğunda bir köprü ve 2.400 metrekarelik bir istasyondan oluşuyor ve 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.