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Tel Aviv'de Çinli İnşaat İşçileri Hafif Raylı Projesi Üzerinde Çalışıyor

Teknoloji Haberleri

Tel Aviv'in kuzeyindeki Tel Aviv Hafif Raylı Yeşil Hat şantiyesinde çalışan Çinli inşaat işçileri, Çin Santral İnşaat Şirketi tarafından üstlenilen bir projede çalışıyor. Proje, 700 metre uzunluğunda bir köprü ve 2.400 metrekarelik bir istasyondan oluşuyor ve 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.

TEL AVİV, 15 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kentinin kuzeyindeki Tel Aviv Hafif Raylı Yeşil Hat şantiyesinde çalışan Çinli inşaat işçileri, 14 Ağustos 2023.

Yapımı Çin Santral İnşaat Şirketi (PCCC) tarafından üstlenilen ve 700 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde bir köprünün yanı sıra yaklaşık 2.400 metrekarelik bir istasyondan oluşan projenin 2024 yılında tamamlanması bekleniyor. (Fotoğraf: Chen Junqing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Tel Aviv İsrail Teknoloji Haberler

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