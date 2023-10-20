Teknoway Ümraniye'de Yeni Şubesini Açtı

Teknoway, Ümraniye'de yeni bir şube açarak teknolojiye erişimi artırmayı ve teknik servis hizmetlerini kaliteli bir şekilde sunmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz aylarda bayilik sistemini açıklayan Teknoway, Ümraniye'de yeni bir şubesini açtı. Açılış etkinliği oldukça kalabalık ve heyecanlı görüntülere sahne oldu. SDN Kurucusu Hakkı Alkan, açılışa katılarak gelenlerle birlikte bu heyecanı paylaştı.

Teknoway'in yeni mağazasını açtık!

Teknoway'ın amacı, teknolojiye erişimi artırmak ve teknik servis hizmetlerini kaliteli bir şekilde sunmak. Şirketin misyonu ise teknolojiye erişimi kolaylaştırmak.

TEKNOWAY, Türkiye'nin en iyi elektrikli scooter ve cep telefonu teknik servisi alım-satım noktası olarak bilinir. Bayilik olarak siz de bölgenizdeki hizmet anlayışına yeni bir soluk getirebilir, geniş hizmet çeşitliliği ve kalitesiyle müşteri tabanınızı geliştirebilirsiniz. TEKNOWAY, İstanbul Kadıköy'de 25 yılı aşkın bir geçmişe sahip, cep telefonu yenileme, alım-satım ve elektrikli scooter sektörünün lider markasıdır.

Özellikle ikinci el cep telefonu alım-satım ve teknik servis hizmetleriyle müşteri güveni odaklı bir yaklaşım benimseyen TEKNOWAY, aynı zamanda elektrikli scooter'ların alım-satımı ve tamir-bakımı konusunda da hizmet vermektedir. TEKNOWAY'in müşteri tabanı, elektrikli scooter'lar ve teknolojiye ilgi duyan kullanıcılardan oluşmakta olup, marka bilinirliği her geçen gün artmaktadır.

TEKNOWAY bayilik başvurusu için yapmanız gerekenler oldukça basittir. İlk adım olarak, Bayilik sayfasında yer alan başvuru formunu doldurarak bize e-posta göndermeniz yeterlidir. Gönderdiğiniz formdaki bilgiler incelenir ve en kısa sürede size geri dönüş yapılır.

TEKNOWAY bayilik paketleri, elektrikli scooter tamiri-bakımı, elektrikli scooter satışı, cep telefonu tamiri, aksesuar bayiliği gibi çeşitli hizmet alanlarını içermektedir. Bayilik avantajları arasında elektrikli scooter ve cep telefonu yedek parçalarına uygun fiyatlarla kolay erişim imkanı bulunması da yer almaktadır. Bu da bölgenizde ihtiyaç duyulan parçaları kolaylıkla temin ederek müşteri sayınızı artırmanıza yardımcı olur.

TEKNOWAY, Türkiye genelinde yatırımcıların kazancını artırmayı hedefleyen bir markadır. Yenileme merkezi, telefon ve elektrikli scooter aksesuarları, alım-satım, yedek parça ve teknik servis hizmetleri konusunda öncü olmayı amaçlamaktadır. TEKNOWAY ürün ve hizmetleri Türkiye genelinde başarılı bir şekilde uygulanmakta, elektrikli scooter ve telefon aksesuarları, teknik servis ve yedek parça sektöründe örnek teşkil etmektedir. Şirketin ana hedefi, sektördeki hizmet kalitesini yükseltmek, sektördeki eğitimli profesyonel sayısını artırmak ve Türkiye'yi Avrupa ve dünya genelinde tanınan bir marka haline getirmektir.